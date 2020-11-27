Последний президент госпредприятия "Антонов" Александр Лось объяснил, почему ушел с должности и бросил планы развивать украинский авиапром

Как передает Politeka.net, об этом Александр Лось рассказал политологу и журналисту Юрию Романенко, соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале

Проработав 18 лет конструктором на "Антонове" и четыре месяца президентом предприятия, Лось буквально несколько недель назад написал заявление об увольнении.

Имея далекоидущие планы развивать отечественный авиапром, решение уйти Александра Лося выглядит нелогичным. Экс-президент "Антонова" объяснил причину своего ухода, намекнув на некоторые закулисные игры, связанные с Укроборонпромом

"Я не поддался на уговоры... Конечно же, видя и зная эти процессы вокруг «Антонова», я так намекну: закулисные игры за спиной президента нашей страны, который искренне продекларировал желание развивать авиационную промышленность, авиационную отрасль, аэрокосмическую отрасль. И я как эмпатичный человек точно так же искренне, душевно поддержал именно этот посыл. Даже когда я подписывал контракт еще в начале лета с Укроборонпромом, я сразу заявил, что попытки меня использовать в процессах, не связанных с проектированием, с изготовлением и продажей самолетов, они будут безуспешными. Поэтому собственно мой уход – это протест. Это протест против того, против тех попыток нивелировать роль «Антонова» именно как мирового игрока", - заявил Лось.

Юрий Романенко, исходя из слов своего собеседника, отметил, что Укроборонпром сейчас фактически провел рейдерский захват активов многих предприятий ВПК (к примеру, как с тем же "Антоновым", - через изменение статута).

"Я, к своему сожалению, узнал об отчуждении собственности «Антонова» из прессы. Это для всех была новость на «Антонове». Потому что даже для ответственных лиц, которым вменено в обязанности управлять именно зданиями, сооружениями, их юридическим статусом – для них это была новость уже внутри «Антонова». Поэтому то, что я сейчас вижу, происходит, да, конечно же это уже конъюнктурная борьба, которая никак не направлена не на самолетостроение как таковое… То есть, не на этот предмет деятельности. Предметом деятельности является, очевидно, управление собственностью, земля конечно же... Поэтому я написал заявление о том, что ухожу в связи с ликвидацией должности президента по новому уставу, я ухожу с должности президента. То есть, суть моего заявления именно такая", - подытожил Александр Лось.

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