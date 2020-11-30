В своем новом видеоролике политический эксперт и предприниматель Сергей Корнак поделился мнением о том, как власть намерена пополнить бюджет

На данный момент известно, что дефицит бюджета составляет 300 миллиардов гривен. За конец ноября и декабрь власть планирует собрать налогов не менее чем на 110 миллиардов.

По мнению Корнака, эта цифра может достигнуть 120 миллиардов в случае получения выплат от бизнеса.

Уже с 9 ноября казначейство перестало оплачивать незащищенные статьи расходов. Напомним, что к защищенным статьям относят пенсии, зарплаты медицинским работникам, госслужащим, и так далее. А незащищенные статьи – это оплата проектов, в которых государство выступает в роли заказчика: например, ремонт дорог, строительство школ или больниц.

«Красиво объяснили: в этом году денег нет, пока придут поступления от налогов и сборов в бюджет, мы делаем паузу, потому что наличка кончилась. Я думаю, что во избежание бунтов они выплатят пенсии и зарплаты бюджетникам, больше физически не хватит денег», - говорит обозреватель.

Что же касается ситуации с налогами от ЖКХ, то Корнак считает её просто дикой.

«У нас семь миллионов на заработках по всему миру, но их семьи живут в Украине, как заложники. Ты все равно обязан передавать эти деньги для их жизни. А теперь чиновники думают, как эти деньги у них забрать. Грабить вас штурмовыми отрядами они не могут, значит, поднимем тарифы, ведь вы же никуда из квартиры не денетесь», - негодует блогер.

Более того, в Верховную Раду подали закон о коллекторском сборе денег. Как полагает Корнак, теперь будут оснащать и расширять коллекторские конторы, чтобы народ понимал: не оплатил квартиру – остался на улице.

Аналитик уверен, что с 1 декабря украинцы будут получать платежки с повышенными цифрами. Возможно, за двухкомнатную квартиру придется платить по 4-4,5 тысячи гривен. На данный момент задолженность по тарифам ЖКХ составляет 80 миллиардов гривен за летний сезон.

«Мы превращаемся в государство, которое не производит товаров, а казну пополняет налогами жилищно-коммунального хозяйства. Выиграть суды нам не удастся, отказаться от тепла – тоже. Это называется геноцид», - подытожил Сергей Корнак.

Ранее этот блогер высказывал своё суждение о бюджете на будущий год.

Также он прокомментировал взаимоотношения между президентом и олигархами.