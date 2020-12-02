В центре Киева продолжают кипеть протесты малых предпринимателей. Политический видеоблогер Сергей Корнак с места событий комментирует их.

«Сейчас идут разговоры о вводе РРО (регистраторов расчётных операций), кассовые аппараты введены на всю лицензионную продукцию. И что, они как-то изменили ситуацию? Нет, плевать все на них хотели. У нас самый большой теневой рынок – это алкоголь и табачные изделия», - говорит Корнак.

По его мнению, в данном случае кассовые аппараты – это просто ещё один рычаг давления на малый бизнес для власти. Он связан с массой проблем: здесь и подключение к электросети, выписка чеков при торговле, например, овощами и фруктами на рынке… А отказаться от выдачи чека нельзя – нынешний штраф за это достигает 116 тысяч гривен. Если предприниматель не выдаст чек, его бизнес просто уничтожат, а штраф платить всё равно придётся – могут даже конфисковать квартиру.

«Это не наведет порядок в государстве. Вот говорят: мол, мы наведем порядок с таможенными грузами. Так, может, навести сначала порядок на таможне? Лучше надавить на 20-30 тысяч человек, чем на полтора миллиона ФОПов, которые теперь будут выдавать чеки», - делится своим мнением блогер.

Для этого теперь необходима целая армия чиновников. Кассовые аппараты нужно регистрировать, кодировать, а порой проводить такие сложные операции, что для них проще нанять дополнительного сотрудника.

Жизнь для ФОПов – тех самых, которые выплачивают подоходный налог и наполняют казну – постоянно только усложняют.

Сергей Корнак отмечает, что никто почему-то не говорит о необходимости реформирования налогового законодательства или ликвидации контроля над бизнесом. Обозреватель уверен, что причиной сложившейся ситуации стали ошибочные действия власти.

Если бы ввод РРО был мягким и растянутым на год-два, с льготами и оказанием помощи отдельным предпринимателям, то никакой проблемы не было бы.

Ранее этот блогер весьма резко высказывался о повышении тарифов.

Также он указал на главный источник наполнения бюджета.