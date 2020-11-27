У нас всі надходження до державного бюджету - це податки з простих громадян

Таку думку висловив блогер і підприємець Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

Сергій Корнак розповів про бюджет, який має прийняти український уряд до кінця цього року. Корнак підкреслив, що якщо депутати не приймуть бюджет на наступний рік, то можна буде користуватися бюджетом за 2020 рік.

"У нас, як завжди, ніхто не прагне виконати бюджет, як піде, так і піде. Бюджет можна завжди виправити, доповнити, поміняти і так далі. Раптом, якщо депутати не приймуть бюджет, тоді ми користуємося бюджетом 20-го року і будемо працювати по ньому. Страшного нічого немає", - уточнив Сергій Корнак.

За словами Корнака, українські олігархи ніяку лепту в бюджет країни не вносять і ніякі гроші туди не платять. Він підкреслив, що весь бюджет держави складається тільки з різного роду податків простих громадян України.

"Олігархи, які використовують надра нашої країни, не платять туди ні копійки, ці 3-4% - це пограбування країни. У нас всі надходження до бюджету-податки на прибуток, акцизні податки, податки на імпортні товари. Наша держава, як кліщ, який сидить на шиї своїх людей і тільки душить податками, нічим не допомагаючи", - додав Сергій Корнак.

Блогер також розповів, що діра нашої держави становитиме половину від усього державного бюджету. За словами Корнака, наша країна вилучає тільки податки українців, в країну не надходить рентна плата.

"Це чисте обдурювання, ми валимося в сильне піку, ми збираємо тільки податки. У нас немає надходження від рентної плати, яка в усьому світі є подушкою, підлога бюджету – це гарантована рентна плата від видобутку корисних копалин", - додав Сергій Корнак.

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