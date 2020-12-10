Аналитик Юрий Атаманюк задался вопросом: почему решение власти о локдауне вызывает в обществе такое отторжение?

И предложил возможный ответ на него:

«Люди видят, что власть не сделала всё, от неё зависящее, чтобы подготовить медицинскую систему страны для увеличения числа COVID-больных в тяжёлом состоянии, которые могли бы одновременно находиться в больницах».

Атаманюк отмечает: даже те небольшие деньги, которые были выделены на это, не освоены. Сейчас на счетах медицинских учреждений находятся свыше десяти миллиардов гривен – и они так и лежат нетронутыми. А на казначейском счету есть ещё миллиард, сэкономленный за счёт того, что медицинские маски подешевели.

«Для чего вводить локдаун? Только для того, чтобы в больницах не было одновременно слишком большого числа пациентов, и система могла принять всех нуждающихся. В нашей системе здравоохранения около 250 тысяч коек», - говорит Атаманюк. По его словам, до начала карантина в украинских больницах было очень много свободных мест.

Здесь сыграло роль сокращение населения. Медицинская система создавалась в расчёте на 52-миллионную Украину, а сейчас ей приходится обслуживать менее 35 миллионов населения. Нам, в отличие от китайцев или немцев, не нужно строить новые больницы. Достаточно было только подвести кислород к уже имеющимся койко-местам. Китай предлагал помощь в этом, и деньги были. Прошло восемь месяцев – и что сделано? Ничего.

Отношение к проблеме руководства Минздрава, Минфина и премьер-министра Атаманюк назвал «преступным».

«В нормальном обществе прокуратура, имея ущерб в виде людей, умерших от коронавируса, приходит к выводу, что люди умерли из-за того, что им не было вовремя предоставлено должное лечение с обеспечением реанимационной койкой и кислородом. Прокуратура видит, что деньги на это были, но они не были освоены. Налицо преступная халатность со стороны министра здравоохранения, министра финансов и премьер-министра», - считает аналитик.

По его словам, в отношении названных лиц должно начаться уголовное преследование. Тогда их преемникам будет понятно: либо ты войдёшь в историю героем, либо ответишь по всей строгости закона. По-другому государственная машина не работает.

«Пока у нас будет такая система, что пришёл на должность, завалил работу, наворовал, а потом пошёл в депутаты, и можешь не бояться никаких преследований – все наши проблемы никуда не денутся», - резюмировал Юрий Атаманюк.

Ранее он указывал, что специальные антикоррупционные органы дублируют обычные государственные институты.

Также Атаманюк высказывал предположение о действительных мотивах введения локдауна.