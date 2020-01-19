В сети показали, как испытание главного детища американского гения и миллиардера Илона Маска закончилось трагедией, поскольку прогремел фатальный взрыв

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Так, запуск корабля Crew Dragon закончился взрывом, после которого устройство разлетелось вдребезги.

Позже выяснилось, что взрыв был запланировн, поскольку проходили испытания аварийного спасения экипажа. Однако вместо людей на борту корабля были манекены, к которым были подключены датчики для отслеживания их "самочувствия".

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Многих одесситов взволновали загадочные огоньки, который длинной цепочкой проплыли над городом. В соцсетях появились разнообразные версии происходящего от перегонки авиации на Ближний Восток до инопланетян.

По информации издания, в действительности над Украиной пролетели спутники компании SpaceX, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску. Данные сателлиты участвуют в проекте Starlink. В недалеком будущем будут поддерживать дешевый интернет-канал, который даст доступ к сети на всей территории Земли.

Тестовая группу а из 60 спутников запущена на орбиту Земли 23 мая прошлого года, а уже с ноября были отправлены аппараты с полным функционалом. 7 января этого года был успешно осуществлен второй запуск.

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