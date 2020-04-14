Отвертеться от такого красноречивого доказательства больше не получится

В сети появилось еще одно доказательство того, что Россия имеет непосредственное отношение к войне на Донбассе

Как сообщает Politeka.net, в сети появилось фото российского оружия, которым оккупанты бьют по воинам ВСУ.

Фото с очередным доказательством российской агрессии на Донбассе опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook (чтобы посмотреть снимок доскрольте до конца страницы).

Речь идет о разорвавшейся противотанковой управляемой ракете 9М 113 к противотанковому управляемому ракетному комплексу 9К111 "Фагот".



"Этот пост об оружии, с помощью которого боевики забрали не одну жизнь наших военных, ранили десятки армейцев и уничтожили немало военных автомобилей. На фото ниже – фрагмент противотанковой управляемой ракеты 9М 113 к противотанковому управляемому ракетному комплексу 9К111 "Фагот", – сообщается в посте на странице волонтерского фонда "Повернись живим".

Волонтеры утверждают, что именно эта ракета недавно прилетела на позиции украинских защитников на Луганском направлении. К счастью, тогда никто из военных не пострадал.

ПТУР "Фагот" – это советский/российский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения визуально наблюдаемых неподвижных и движущихся целей со скоростями до 60 км/ч и на расстоянии до 2 км, а ракетой 9М113 – до 4 км.