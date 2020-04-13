З початку 2020 року на війні за незалежність на Донбасі загинули десятки військових
Так, стало відомо, що на Донеччині загинули 45 захисників України, серед яких була одна жінка.
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1. Юрій Сергєєв – лейтенант 72-ї ОМБр Чорних Запорожців загинув 1 січня поранення в голову. Основними версіями необережність і спроба самогубства;
2. Сергій Дічек – 48-річний військовий загиблого 5 січня підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;
3. Сергій Рацун – 43-річний воїн загиблого 5 січня від ворожої кулі, служив у дев'яносто третього ОМБр імені Холодного Яру;
4. Руслан Насальський – 24-річний воїн 109-й ОГШБ загиблого 5 січня поблизу Павлопіль при невідомих обставинах;
5. Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від ворожого поранення, служив у 28-ї ОМБр Лицарів Зимового Походу;
6. Олександр Булик – 47-річний військовий Держприкордонслужби 9 січня помер у зоні ООС через захворювання серця;
7. Віталій Караван – 26-річний захисник загинув 13 січня ймовірно із-за необережного поводження з боєприпасами, служив у 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригаді;
8. Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у дев'яносто другому ОМБр отамана Івана Сірка;
9. Ігор Хімічук – 29-річний старший солдат загинув 16 січня від ворожої кулі під час виконання бойового завдання.
10. Валерій Закусило – 32-річний військовий загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі.
11. Олександр Слободанюк – молодший сержант, загинув 19 січня від кулі ворожого снайпера. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України.
12. Василь Муха – 31-річний боєць 37-й ОМБП Запоріжжі загинув 20 січня під час перестрілки з бойовиками у досвідчених;
13. Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив в десятий ОГШБр;
14. Михайло Ошурков – 21-річний боєць сорокових ОАБр помер 25 січня у Луганській області за нез'ясованих обставин;
15. Євген Щуренко – 41-річний боєць, який служив в одеській 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 січня напередодні свого дня народження від ворожої кулі.
16. Антон Хоба – 28-річний військовослужбовець ЗСУ. Загинув теж 26 січня. На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року.
За лютий 2020 року загинули:
1. Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик потрапила під обстріл поблизу Новотошковское, коли несла ліки українському воякові. Загинув 1 лютого.
2. Олександр Свінціцький – 36-річний військовий сімдесят другий ОМБр Чорних Запорожців загинув 3 лютого в результаті вогнепального поранення голови в районі Золотого.
3. Ігор Надолько – 51-літній парамедик "Ангелів Тайри" помер 7 лютого у зоні ООС з-за зупинки серця.
4. Максим Хитайлов – 22-річний гранатометник загинув під час кривавого бою поблизу Золотого 18 лютого. Максим уклав контракт з армією в квітні 2019 року.
5. Борис Шпачук – 52-річний полковник сто двадцять восьмий ОГШБ помер 18 лютого на бойової позиції у Волновахи з-за розриву тромбу.
6. Вадим Романов – 30-річний командир відділення п'ятдесят дев'ятої ОМПБр загинув при неуточнених обставинах 20 лютого в результаті кульового поранення.
7. Олександр Тараскін – 36-річний поліцейський помер 22 лютого в зоні ООС від раптової зупинки серця.
8. Дмитро Гринь – 28-річний старший водій мотопіхотного відділення підірвався на вибухівці 26 лютого. Військовий загинув при виконанні бойових завдань. Герой уклав контракт з ВСУ у січні 2019 року.
9. Володимир Федченко – 46-річний боєць, який служив у 93-тій бригаді "Холодний Яр" з 2016 року. Військовий брав участь в обороні Старогнатовка та Авдіївки. 27 лютого Володимир загинув від кулі снайпера.
За березень 2020 року загинули:
1. Ігор Гавриляк – 33-річний військовий з 72 ОМБР Чорних Запорожців.
2. Сергій Рускіх – 31-річний захисник з Маріуполя, захищав рідний Донбас від окупантів у лавах Збройних сил України з 2018 року.
3. Володимир Черненко – 25-річний захисник, загинув 3 березня в результаті обстрілу українських позицій. Служив у 13-му окремому мотопехотном батальйоні 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Мав звання старшого сержанта.
4. Дмитро Осічкін – 26-річний військовий тридцять четвертий ОМПБ загинув 5 березня в районі села Піски від підриву на вибухівці.
5. Дмитро Фірсов – 40-річний боєць загинув 6 березня поблизу Кримського результаті підриву БМП на міні. Був бійцем дев'яносто третього окремої механізованої бригади, якою командував взводом.
6. Євген Чєрних – 29-річний боєць загинув 8 березня в результаті попадання ракети бойовиків в авто українських військових. Він воював у складі п'ятдесят сьомий окремої мотопіхотної бригади отамана Костя Гордієнка.
7. Віктор Солтіс – 34-річний військовий загинув 10 березня, він служив у 131-му розвідувальному батальйоні ВСУ. Він родом з села Володимирівка Кропивницького району.
8. Андрій Ведешин – 34-річний старший солдат загинув 10 березня, служив за контрактом у 131-му окремому розвідувальному батальйоні. Родом із Тульчинського району Вінницької області.
9. Богдан Петренко – 23-річний старший навідник гранатометного взводу загинув 10 березня, служив у сімдесят другому окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.
10. Ілля Пережогін – 26-річний молодший сержант 131-го ОРБ загинув 10 березня поблизу Пісків внаслідок попадання кулі снайпера.
11. Валерій Стельмах – 23-річний навідник артилеристів "Азова" помер 16 березня в Маріуполі з-за зупинки серця;
12. Олексій Золін – 35-річний боєць тридцятих ОМБр імені Костянтина Острозького загинув 19 березня у районі Попасній з-за попадання кулі ворожого снайпера.
13. Володимир Мовчанюк – 36-річний молодший сержант п'ятдесят сьомий ОМПБр імені отамана Костя Гордієнка, загинув 30 березня від кулі ворожого снайпера під Ясинуватій.
14. Олександр Маланчук – 23-річний командиром 3-го гірничо-штурмового взводу 1-вої гірничо-штурмової роти військової частини А3029. Герой родом з Чернівців. Загинув 31 березня під час виконання військового боргу.
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