11. Олександр Слободанюк – молодший сержант, загинув 19 січня від кулі ворожого снайпера. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України.

12. Василь Муха – 31-річний боєць 37-й ОМБП Запоріжжі загинув 20 січня під час перестрілки з бойовиками у досвідчених;

13. Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив в десятий ОГШБр;

14. Михайло Ошурков – 21-річний боєць сорокових ОАБр помер 25 січня у Луганській області за нез'ясованих обставин;

15. Євген Щуренко – 41-річний боєць, який служив в одеській 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 січня напередодні свого дня народження від ворожої кулі.

16. Антон Хоба – 28-річний військовослужбовець ЗСУ. Загинув теж 26 січня. На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року.

За лютий 2020 року загинули:

1. Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик потрапила під обстріл поблизу Новотошковское, коли несла ліки українському воякові. Загинув 1 лютого.

2. Олександр Свінціцький – 36-річний військовий сімдесят другий ОМБр Чорних Запорожців загинув 3 лютого в результаті вогнепального поранення голови в районі Золотого.

3. Ігор Надолько – 51-літній парамедик "Ангелів Тайри" помер 7 лютого у зоні ООС з-за зупинки серця.

4. Максим Хитайлов – 22-річний гранатометник загинув під час кривавого бою поблизу Золотого 18 лютого. Максим уклав контракт з армією в квітні 2019 року.

5. Борис Шпачук – 52-річний полковник сто двадцять восьмий ОГШБ помер 18 лютого на бойової позиції у Волновахи з-за розриву тромбу.

6. Вадим Романов – 30-річний командир відділення п'ятдесят дев'ятої ОМПБр загинув при неуточнених обставинах 20 лютого в результаті кульового поранення.

7. Олександр Тараскін – 36-річний поліцейський помер 22 лютого в зоні ООС від раптової зупинки серця.

8. Дмитро Гринь – 28-річний старший водій мотопіхотного відділення підірвався на вибухівці 26 лютого. Військовий загинув при виконанні бойових завдань. Герой уклав контракт з ВСУ у січні 2019 року.

9. Володимир Федченко – 46-річний боєць, який служив у 93-тій бригаді "Холодний Яр" з 2016 року. Військовий брав участь в обороні Старогнатовка та Авдіївки. 27 лютого Володимир загинув від кулі снайпера.