Тетя оглянулась на шум и сразу побежала к провалу - мальчика она не увидела, в какой-то момент лед начал под ней ломаться и она тоже оказалась в воде.

Спасатели обнаружили тело восьмилетнего сына российского миллиардера Станислава Логунова. Его тело унесло течением реки. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.

Тело мальчика найдено недалеко от места, где он утонул неделю назад, примерно в 80 метрах ниже по течению. Трагедия случилась, когда восьмилетние братья-близнецы гуляли с 25-летней тетей по берегу реки Нева (река в России, протекающая по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга - прим. ред).

Когда они находились на причале женщина отвлеклась, а один ребенок спрыгнул с причала на лед, который проломился и ребенок провалился в воду и утонул. Тетя оглянулась, но племянника на месте уже не было. Она сама спрыгнула на лед в надежде найти и вытащить мальчика из-под льда живым. Лед начал ломаться и под девушкой, но ей удалось схватиться за трос и спастись. 25-летней тете мальчиков грозит два года тюрьмы.

Отец утоннувшего мальчика Станислав Логунов является бизнес-коучем и председателем совета компании "Мегамейд", которая занимается проектировкой инженерных сетей. В 2019 году занимал 213-е место в Рейтинге миллиардеров "Делового Петербурга" - его состояние оценивалось в 2,8 млрд.

Напомним, что скорая с маленьким ребенком внутри попала в ловушку на Харьковщине.

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