Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Минобороны Украины. Удар был такой силы, что врагу еще долго не удастся потушить пожар.
«На этом видео невероятно красиво горит, взрывается и разлетается на десятки метров боекомплект россиян на Луганщине.
Тут и боеприпасы к стрелковому оружию, тут и артиллерийские снаряды и многое другое.
Больше всего греет душу то, что эта красота уже происходит в течение двух часов, а это значит, что там еще гореть и гореть», - говорится в комментарии Минобороны к опубликованному видео.
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Добавим, согласно новым данным на утро 23 марта за предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей противника (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет). Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника и осуществляла поражение вражеских крылатых ракет.
На территории Российской Федерации продолжается скрытая мобилизация с целью восполнения потерь. Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих, отдается предпочтение тем кто уже имеет боевой опыт.
На территории беларуси представители оппозиционных сил и неравнодушные граждане, которые осуждают содействие действующей нелегитимной власти российской федерации в войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между республикой беларусь и Украиной.
В то же время, по имеющейся информации, по территории Республики Беларусь продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.
Напомним, Лукашенко мог обмануть главу Кремля, в МВД Украины раскрыли подробности.
Как писала Politeka.net, звезда "Динамо" и сборной Украины обратился к Путину, и рассказал, что готов с ним сделать.
Также Politeka.net писала, что оккупанты запустили ракету и попали в свою колонну техники.