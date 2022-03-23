Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Минобороны Украины. Удар был такой силы, что врагу еще долго не удастся потушить пожар.

«На этом видео невероятно красиво горит, взрывается и разлетается на десятки метров боекомплект россиян на Луганщине.

Тут и боеприпасы к стрелковому оружию, тут и артиллерийские снаряды и многое другое.

Больше всего греет душу то, что эта красота уже происходит в течение двух часов, а это значит, что там еще гореть и гореть», - говорится в комментарии Минобороны к опубликованному видео.

Добавим, согласно новым данным на утро 23 марта за предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей противника (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет). Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника и осуществляла поражение вражеских крылатых ракет.

На территории Российской Федерации продолжается скрытая мобилизация с целью восполнения потерь. Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих, отдается предпочтение тем кто уже имеет боевой опыт.

На территории беларуси представители оппозиционных сил и неравнодушные граждане, которые осуждают содействие действующей нелегитимной власти российской федерации в войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между республикой беларусь и Украиной.

В то же время, по имеющейся информации, по территории Республики Беларусь продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

Напомним, Лукашенко мог обмануть главу Кремля, в МВД Украины раскрыли подробности.

Как писала Politeka.net, звезда "Динамо" и сборной Украины обратился к Путину, и рассказал, что готов с ним сделать.

Также Politeka.net писала, что оккупанты запустили ракету и попали в свою колонну техники.