Глава государственной исполнительной службы Максим Киселев фактически исчез из информационного пространства перед вступлением в должность. Причина этого необычного для нашего времени явления в том, что Максим Киселев не пожалел 150 000 долларов США и удалил из интернета всю негативную информацию о себе.

Об этом пишет Народная правда.

Вернулся он на страницы СМИ, уже как глава департамента государственной исполнительной службы МинЮста, когда снискал славу самого богатого по состоянию госслужащего, которой вошел в Комиссию по избранию кандидатов на должности ВЭБ.

Максим Киселев указал в декларации такое имущество семьи:

6 квартир и 4 места в паркинге в Киеве

3 земельных участка и дача в Григоровке, Обуховского района

4 земельных участка и целый ряд нежилых помещений.

Киселев пользуется автомобилями:

Ауди РС7

БМВ 740ЛД

БМВ Х7.

Жена Киселева – Александра Горяева владеет британской компанией Hengestone Development LTD с капитализацией почти 500 000 долларов США (на которую оформлены нежилые помещения в Киеве) и сейшельской Ammilo Commerce Ltd.

Киселев хранит 900 000 долларов США и 130 000 евро наличными, а также 500 000 грн и 45 000 евро на счетах.

Откуда у простого юриста на государственной должности и его жене такое состояние представить достаточно сложно.

Трудно принимать на должность директора Департамента.

Поскольку после того, как Максим Евгеньевич возглавил департамент, он фактически обложил данью подчиненных, которые должны были сдавать ежемесячно около 1 миллиона долларов черной кассы.

Перечень услуг, оказываемых представителями исполнительной службы, достаточно широк, но главную позицию там занимает не наложение ареста. Услуга, ставшая золотой после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Благодаря ловкости подчиненных Максима Евгеньевича пророссийски настроенным дельцам удалось реализовать или сменить владельцев большинства объектов недвижимого и движимого имущества. Даже несмотря на общественный резонанс и интерес правоохранителей.

Но помог Максим Евгеньевич не только спасти имущество русским коллаборантам.

Из-за близких знакомых была создана преступная схема эвакуации денег российских коллаборантов и ряда украинских чиновников за пределы Украины с помощью криптовалют. С этой целью Максим Киселев открыл счет в зарубежном банке Revolut.

Мало известно, что именно повлияло поведение Максима Евгеньевича, но, как говорится, «снесло крышу». На волне успеха своих преступных схем он начал брать значительные суммы средств в криптовалюте под обещания "общего непубличного бизнеса" и назначения на должности в систему исполнительной службы. А когда пора выполнять обещания, имея тесные связи с сотрудниками МВД, имитировал похищение криптовалютных активов, для чего ввел в заблуждение представителей Киберполиции заявление о преступлении.

Это дело настолько интересно, что стоит нашего отдельного внимания.

Крипто трагедия Максима Киселева

05.05.2023 года Максим Евгеньевич Киселев обратился в Полицию с заявлением о совершении преступления.

По заявлению Киселева в период с июня по декабрь 2023 года, с целью сохранения своих средств по совету своего товарища Громова Олега и его жены Ефимчук Виты, покупал виртуальные активы. А 29.04.2023 года Киселев обнаружил, что виртуальные активы в сумме 647,063 USDT из его криптогаманца исчезли. По словам Киселева, доступ к криптогаманцу имели только он и его супруга. Но данные теоретически могли быть известны и Олегу Громову, который помогал ему настраивать холодный кошелек Ledger для хранения криптовалюты.

Следует отметить, что на допросе Киселев отметил, что: “При настройке Леджера необходимо было переписать и запомнить так называемые сит-фразы (около 24 штук), которые помогают восстановить свой электронный кошелек при потере Леджера. Фразы, которые, как отметил сам Киселев, позже хранил на листе бумаги под чехлом мобильного телефона.

На допросе у следователя Киселев дал следующие показания: в апреле 2021 года при возвращении из отпуска на Сейшельских островах (интересно, что в своих показаниях господин Киселев соврал, указав, что отдыхал в Катаре), в самолете он со своей женой Александрой Горяевой познакомился , и его гражданской женой Юхимчук Витой. По словам последних, стало известно, что они торговали криптоактивами. Они подружились и стали дружить семьями.

После вторжения России на территорию Украины Киселев остался в Украине, его жена и семья 25.02.2022 покинула территорию Украины с целью сохранения собственной жизни.

Здесь интересно, что семья Киселева не просто уехала из страны как беженцы. По предварительной информации, семья приобрела у Испании шикарное поместье стоимостью 1,5 миллиона евро, где и сейчас проживает семья простого украинского госслужащего.

Дальше следует история которую без слез и не прочтешь.

Из-за того, что НБУ установил ограничения по банковским картам и переводам, Киселев был лишен фактической возможности передать своим родным средства для жизни в Европе.

Это при том, что на жене зарегистрировано 2 оффшора, на счету одного из которых, по предварительной информации, находится полмиллиона долларов.

В связи с этим Киселев обратился к Громову, который помог создать аккаунт на бирже Бинанс, чтобы в дальнейшем перечислять на счет семьи денежные активы без установленных лимитов.

Чтобы семья не умерла от голода, в Испании в роскошном имении Киселевым "были переведены в виртуальные активы все сэкономленные средства нашей семьей на общую сумму 700 тысяч долларов США".

28 апреля 2023 года жена г-на Киселева Александра Горяева решила воспользоваться криптогаманцем, и обнаружила отсутствие на нем виртуальных активов.

Горяева позвонила по телефону Громову, рассказал об указанной проблематике, на что он ей сообщил, что это может быть просто сбой системы. После чего 30.04.2023 Громова прислал скриншот, в котором была информация о том, что в 10 часов 41 минута 14.02.2023 года произошла транзакция на другой криптогаманец на общую сумму 647 063,31 USDT.

После расследования было установлено, что:

14.02.20231 из бумажника заявителя на бумажник неустановленного лица было переведено 647 063,31 USDT.

Из кошелька неизвестного лица было совершено 3 выходных транзакции:

1. 08:10 14.02.2023 на кошелек, обслуживаемый биржей Binance – 60000 USDT (TRC-20).

2. 08:39 14.02.2023 на частный кошелек – 10 USDT (TRC-20), вероятно, была осуществлена ​​тестовая транзакция для проверки реквизитов.

3. 08:49 14.02.2023 на частный кошелек – 587 074.488377 USDT (ТRC-20).

После отправки соответствующих запросов было установлено, что:

60 000 USDT(TRC20), получил на счет гражданин Украины Джиоев Дмитрий, 1975 года рождения.

Из частного кошелька на который поступило 587 074.488377 USDT было совершено 7 транзакций

1. 10:42 14.02.2023 на частный кошелек – 54 318,13 USDT (TRC-20).

2.08:01 15.02.2023 на частный кошелек -107850 USDT (TRC-20).

3. Входная транзакция 08:32 16.02.2023 из частного кошелька, зарегистрированного на Джоев Дмитрий Сергеевич (гражданин Украины) – 59 945.33 USDT (TRC-20).

4. 19:42 17.02.2023 на частный кошелек, зарегистрированный на Зотов Кирилл Александрович (гражданин РФ) – 100000 USDT (TRC-20).

5. 20:021 17.02.2023 на частный кошелек, зарегистрированный на Михайлов Александр. Александрович (гражданин РФ) – 184 329,14 USDT (TRC-20).

6. Входная транзакция 20:03 17.02.2023 – 0.184329 USDT (TRC-20).

7. 20:36 17.02.2023 на частный кошелек – 200 532.842455 USDT (TRC-20).

В дальнейшем криптовалюта из кошельков Зотова и Михайлова была конвертирована в ВТС (Bitcoin) (4.0653 01 и 7.37426919 соответственно).

К выводу средств на сумму 19,4483 ВТС (что эквивалентно 528 066,08 долларов США причастен Бронихин Даниил Александрович (гражданин РФ)

Исследуя дальнейшее движение активов стало известно, что 478 078 USDT выведены активы на кошелек Боронихина, из которого в частности 12.03.2023 было выведено 10 000 USDT было выведено на кошелек непосредственно принадлежит Громову Олегу Ивановичу, а еще 407 088 разными суммами. Из которого, 7 частями, за 2 месяца на кошелек Громова поступили средства на общую сумму 46 650 USDT.

Пока что известно, что Громов покинул территорию Украины в пункте пересечения Шегини 14.02.2023, и с тех пор в Украину не возвращался. Следствие считает фигурантами уголовного преступления граждан Громова, Юхимчука и Джоива.

Дело зарегистрировано в реестре досудебных расследований № 12023100060000821 от 06.05.2023 года по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Все конечно очень круто, но возникают такие вопросы к следствию.

Какие вопросы в расследовании по заявлению Киселева проигнорировали в полиции?

Цифровые активы Киселева хранились с помощью специального устройства – холодного кошелька – Ledger. Физический цифровой ключ без которого невозможно провести транзакцию с кошельком. А кошелек, по словам Киселева, он передал жене в Испанию.

Что касается ряда запутанных переводов денег.

Следствие исследовало пути выведения меньшей половины.

Из общей суммы 647 063,31 USDT известно, куда поступило 284 329 USDT, а о судьбе 362 707 USDT, ни слова, ни полуслова. Почему следствие не заинтересовалось вероятностью причастности к выводу криптоактивов самого Киселева?

Относительно переводов на счет Громова можно ли считать человека виновным, если на его счет поступили средства? Откуда известно, что Киселев сознательно не рассчитывался с ним за выведение цифровых активов в тень или другие услуги?

Почему следствие не задает вопрос в причастности самого Киселева к имитации преступления во избежание обязательств перед своими партнерами?

Почему у следствия не возникло желания проверить, где находился человек, делавший перевод из кошелька, и с помощью чего была подтверждена транзакция?

Но у следствия нет времени на такие глупости как настоящее расследование. Тем более что, скорее всего, это не входит в рамки задачи, которую поставило перед ними руководство.

Что касается самой персоны Максима Киселева – этот эпизод не единственный в его карьере.

Вся его жизнь – сплошная фикция. Даже семья, с которой он поддерживает отношения на уровне финансового партнерства. Госпожа Горяева скорее банкир Киселева, чем жена. Он откровенно использует его для легализации своих преступных доходов, количество которых после вторжения России значительно выросло.

Ну, не может Киселев отказать гражданам России и коллаборантам, когда они предлагают ему более интересные суммы взяток за то, что он поможет спасти ее имущество и деньги от конфискации.