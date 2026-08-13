Подорожчання проїзду в Кропивницькому відбудеться не одразу після ухвалення рішення.

Подорожчання проїзду в Кропивницькому вже схвалив виконавчий комітет міськради, однак нові суми пасажири сплачуватимуть лише після запуску електронної системи оплати, повідомляє видання Politeka.net.

До переходу на безготівковий розрахунок у громадському транспорті залишаться чинні ставки. Про дату початку роботи нової системи місто повідомить додатково.

У мерії перегляд вартості пов’язують зі збільшенням витрат комунального перевізника. За останній період зросли ціни на електроенергію, пальне, комплектуючі та шини. Також більше коштів потребують ремонт транспортних засобів і виплата зарплат працівникам.

Після впровадження електронного квитка поїздка тролейбусом коштуватиме 12 грн при оплаті банківською або транспортною карткою. Такий самий тариф діятиме для платежів через Apple Pay та Google Pay.

Паперовий квиток коштуватиме 15 грн. Аналогічну суму встановили за перевезення багажу.

Для власників персоніфікованих пільгових карток передбачили оплату 11 грн, тоді як для інших пільговиків — 10,30 грн.

В автобусах КП «Електротранс» електронний розрахунок становитиме 18 грн за поїздку. Перевезення речей матиме таку саму вартість. Паперовий документ обійдеться пасажиру у 20 грн.

Для громадян із правом на пільгу визначили два тарифи — 17 грн та 16,20 грн, залежно від відповідної категорії.

Таким чином, подорожчання проїзду в Кропивницькому відбудеться не одразу після ухвалення рішення, а після фактичного запуску електронної оплати.

У міській владі очікують, що нові розрахунки дадуть змогу перевізнику підтримувати маршрути, ремонтувати техніку та забезпечувати стабільну роботу транспортної мережі.

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