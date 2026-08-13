Прогноз погоди в Дніпропетровській області на тиждень з 14 по 20 серпня допомагає жителям будувати свої плани.

Прогноз погоди в Дніпропетровській області на тиждень з 14 по 20 серпня обіцяє переважно суху погоду, без суттєвих опадів, із потеплінням у середині періоду, повідомляє видання Politeka.net.

У п’ятницю, 14 серпня, у Дніпрі вранці та ввечері буде ясно. Вдень можливе короткочасне збільшення хмарності. Температура підніметься від +14° вранці до +23° вдень. Опадів не прогнозують.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

15 серпня стовпчики термометрів покажуть близько +24°. Хмарність з’явиться вдень, а надвечір небо знову проясниться. Суттєвих опадів не очікується.

У неділю, 16 серпня, стане тепліше — до +27°. Небо залишатиметься ясним протягом доби. Вітер буде слабким, а дощу не передбачається.

Найспекотнішими днями можуть стати 17 та 18 серпня. Вдень повітря прогріється до +31°. Обидві дати минуть під ясним небом, без опадів. Удень швидкість вітру сягатиме близько 3–4 м/с.

19 серпня температура дещо знизиться — до +29°. Протягом дня переважатиме похмура погода, однак надвечір можливе прояснення. Імовірність дощу залишатиметься невисокою.

У четвер, 20 серпня, прогнозують до +28°. Небо буде ясним, хоча ближче до вечора зросте ймовірність хмарності. Опади малоймовірні.

Загалом прогноз погоди в Дніпропетровській області на тиждень з 14 по 20 серпня свідчить про стабільний літній період із переважно сухими днями та найвищими температурами до +31°.

За народними прикметами, погода 15–19 серпня допомагала нашим предкам робити висновки про характер майбутньої осені та початку зими.

Водночас синоптична ситуація може змінюватися, тож перед плануванням поїздок варто перевіряти актуальні дані про температуру та опади.

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