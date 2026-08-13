Підвищення тарифів на воду в Полтаві пояснюють необхідністю покривати реальні витрати підприємства та підтримувати стабільну роботу систем.

Підвищення тарифів на воду в Полтаві набуло чинності з 1 серпня 2026 року, повідомляє видання Politeka.net.

Для споживачів КП ПОР «Полтававодоканал» встановили нову вартість водопостачання та водовідведення.

За кубометр централізованого водопостачання тепер потрібно сплачувати 46,80 грн із ПДВ, а за водовідведення — 36,91 грн. Загальна сума становить 83,71 грн за м³.

Попередні розцінки для населення діяли з 1 січня 2022 року. За цей період суттєво збільшилися витрати підприємства, тоді як встановлена вартість послуг залишалася без змін.

За даними водоканалу, чинна раніше ставка покривала лише 55% фактичної собівартості. Решта 45% необхідних коштів підприємству недоотримувало.

Одним із головних факторів стало подорожчання електроенергії. Її вартість зросла у 2,6 раза — з 5,33 до майже 13,98 грн за кВт·год. Значно більше доводиться витрачати також на пальне, реагенти, матеріали, запчастини та обладнання.

Зросли й витрати на оплату праці. Водночас обсяги споживання скоротилися через міграцію населення та зменшення виробництва. Попри це, насосні станції, очисні споруди, лабораторії та розгалужена мережа потребують постійного обслуговування.

У підприємстві наголошують, що споживач платить не просто за воду. У тариф входять її видобування, очищення, перевірка якості, транспортування, а також відведення та очищення стоків.

Окремо зазначається, що один кубометр дорівнює тисячі літрів. За новою ставкою літр води разом із супутніми послугами обходиться приблизно у 8,4 копійки.

Після перегляду розцінок Полтава не стала містом із найдорожчими послугами в Україні. Для порівняння, в Умані загальна вартість перевищує 157 грн за кубометр, у Павлограді становить близько 113 грн, а в Ужгороді — 91 грн.

Таким чином, підвищення тарифів на воду в Полтаві пояснюють необхідністю покривати реальні витрати підприємства та підтримувати стабільну роботу систем.

У «Полтававодоканалі» зазначають, що без перегляду вартості зростали б ризики аварій, зношення мереж і погіршення якості обслуговування.

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