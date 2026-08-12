Нова грошова допомога від США в Полтавській області має певні обмеження.

Нова грошова допомога від США в Полтавській області доступна внутрішньо переміщеним особам із вразливих категорій, які проживають у сільській місцевості Семенівки, повідомляє видання Politeka.net.

Карітас Полтава відкрив реєстрацію на фінансову підтримку для оплати комунальних послуг і придбання твердого палива. Кошти передбачені на зимовий період 2026/27 років.

Програму реалізують у межах проєкту «Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні». Підтримку надають на рівні домогосподарства.

Подати заявку можуть переселенці, які відповідають хоча б одній із визначених категорій. Йдеться про людей з інвалідністю I або II групи, громадян віком від 60 років, одиноких батьків чи опікунів неповнолітніх.

Також право на участь мають вагітні жінки та матері, які годують дітей віком до трьох років, прийомні батьки неповнолітніх, багатодітні родини з трьома або більше дітьми.

Інформацію про це надає Карітас Полтава.

Окремо враховують громадян із тяжкими захворюваннями. До цієї категорії належать люди, чий стан істотно обмежує фізичні або психічні можливості та потребує дорогого лікування, яке сім’я не може оплатити самостійно.

Для реєстрації заявнику необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО та банківський рахунок у форматі IBAN. Також потрібні документи, що підтверджують належність до вразливої категорії.

Окрім цього, слід надати підтвердження доходів. Приймають відповідні довідки податкової служби, документи ОК-5 або ОК-7, відомості Пенсійного фонду про пенсійні та соціальні виплати. Для ФОП передбачена довідка або заява разом із декларацією про прибутки.

Необхідним документом є також підтвердження пічного опалення або користування комунальними послугами.

Нова грошова допомога від США в Полтавській області має певні обмеження. Домогосподарство не повинно було отримувати аналогічну виплату протягом 2026 року. Крім того, середньомісячний дохід має становити не більш як 8422 грн на одну людину.

Реєстрація проходить у Семенівці за адресою: вул. Незалежності, 44. Для уточнення деталей можна звернутися за номером +380 50 888 70 29.

Проєкт реалізує Caritas Ukraine за підтримки американського народу через уряд Сполучених Штатів та Державний департамент США.

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