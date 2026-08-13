Графіки відключення світла у Харківській області на 14 серпня будуть тривати в частині регіону через важливі роботи енергетиків.

Графіки відключення світла в Харківській області на 14 серпня триватимуть через планові та профілактичні роботи в електромережах, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла в Харківській області на 14 серпня торкнуться мешканців кількох населених пунктів. Варто заздалегідь врахувати перерву в електропостачанні. Перед початком робіт доцільно зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також подбати про резервне освітлення.

У селі Манченки електроенергію за окремими адресами планують відключити на сім годин. Обмеження діятимуть з 09:00 до 16:00. До переліку потрапили:

в-д Горького — 1, 1А, 2, 3, 5, 25, 55А

Гуртожиток Моноліт — 1, 26, 30, 31, 34, 53

Ст Моноліт — 29, сад. буд. 3

Також 14 серпня електроенергію планують відключити в місті Люботин з 09:00 до 16:00. Обмеження стосуватимуться таких адрес:

Василя Данилевського — 2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/1, 42, 44, 46, 50, 52, 54/9, 55

Клавдії Шульженко — 8/23, 25, 35, 41

Леся Курбаса — 11, 12/52, 13, 13А, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27/7, 28/5

Підгірна — 1, 1 кв. 48, 3, 5, 7, 7 кв. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 кв. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 52А, 53, 55, 57, 57А, 59, 61

Партизанська — 1/8, 2, 2/6, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8/7, 9, 12, 13, 15, 17, 19

Підгірний — 3, 4, 6, 8, 10, 11/35

Партизанський — 3, 4, 5, 6/10

Соняшникова — без номерів

Осінній — 3, 4, 5

Березова — 4, 25

Весняна — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Всеволода Нестайка — 22А

Дачна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 13, 55, 56

Заводська — 23А

Каштанова — 23, 24, 25, 29

Локомотивна — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6

Миру — 34

Романа Лисенка — 32/10

Соняшникова — 1А, 2, 3, 4/2, 5, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 10/2, 11, 12/1, 13, 14, 14А, 15/1, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 64/20

Травнева — 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115/1, 117/5, 119, 123

Транспортна — 4, 4Б, 6А, 8, 8А, 12Б, 14, 14А, 16, 18, 20, 22А, 24, 26, 27, 28, 28А, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 38А

Весняний — 3, 4/1

Соняшниковий — 8

сад. тов. Моноліт — сад. ділянки 40, 61

Того ж дня знеструмлення заплановане у селі Коваленки. Тут електропостачання тимчасово обмежать з 09:00 до 16:00. Без світла можуть залишитися мешканці таких будинків:

вулиця Петра Сагайдачного — 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11/1, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 23А, 25А, 27, 29, 31, 35

Ще одним населеним пунктом, якого стосуватимуться планові роботи 14 серпня, стануть Барчани. Електроенергію тут також відключатимуть з 09:00 до 16:00. До графіка увійшла значна кількість адрес:

Джерельна — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9

в-д Жасміновий — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

в-д Фіалковий — 10, 11, 12, 14, 4, 6, 7, 8

Грибна — 1, 15, 17, 19Д, 27, 2А, 4, сад. буд. 24

Караванська — 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Любицька — 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 2, 21, 23, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Петропавлівська — 1, 11, 11А, 11В, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9А

пров. Дачний — 3

пров. Джерельний — 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 5, 6, 7, 8, 9

пров. Караванський — 1, 11, 12, 15, 16, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9А

пров. Любицький — 1, 10, 11, 12, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8

пров. Мальвовий — 4, 5

пров. Петропавлівський — 12, 2, 4, 6, 8

пров. Соборний — 1, 2, 24, 25, 28, 29, 3, 31, 4, 6, А

туп. Барвінковий — 3, 6, 7

туп. Вербовий — 3, 4

туп. Караванський — 1/4

туп. Петропавлівський — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада

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