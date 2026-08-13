Графіки відключення світла у Миколаївській області на 14 серпня триватимуть за багатьма адресами.

Графіки відключення світла триватимуть через заплановані ремонтні роботи, що вводяться у Миколаївській області на 14 серпня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 14 серпня триватимуть через планові та профілактичні роботи в електромережах. Мешканцям радять бути готовими до знеструмлень та передчасно зарядити мобільні телефони та інші пристрої. Тривалість знеструмлень залежатиме від конкретного населеного пункту та запланованого обсягу робіт.

За даними АТ «Миколаївобленерго», в селі Грибоносове світло планують відключити з 08:00 до 17:00 години. Обмеження стосуватимуться таких адрес:

Нова — 6

Польова — 1, 2, 7, 15, 24, 27, 35, 39, 41, 45, 46

У селі Степанівка електропостачання також буде відсутнє з 08:00 до 17:00 години. До графіка потрапили будинки, що розташовані за наступними адресами:

Миру — 39, 53, 74

Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19

Найбільший перелік адрес цього дня стосується села Мостове. Тут планове знеструмлення триватиме з 08:00 до 17:00 години. Електроенергію тимчасово обмежать за такими адресами:

пров. Верхній — 2, 2А, 4, 6, 16

Веселинівська — 38, 40, 44, 48, 50, 52, 60

Водопровідна — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20, 22, 26, 28

Л. Українки — 1, 3, 5, 7, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29

Л. Українки — 1, 3, 5, 7, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29 Механізаторів — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30

Степова — 82/2

Шевченка — 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17

Шкільна — 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 41/1, 42, 43, 44, 45, 47, 47/А, 49, 51, 53, 55, 57.

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