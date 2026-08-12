Графіки відключення світла у Чернігівській області на 13 серпня заплановані в окремих населених пунктах, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 13 серпня заплановані в окремих населених пунктах, пише Politeka.net.

Мешканцям населених пунктів, які потрапили до графіка, радять завчасно врахувати час відключень у своїх планах. Перед початком робіт також варто зарядити мобільні телефони, павербанки та інші пристрої, які можуть знадобитися під час відсутності електроенергії.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», один із найбільших переліків адрес на 13 серпня стосується населеного пункту Куликівка. Тут електропостачання за окремими адресами буде відсутнє з 09:00 до 18:00. До графіка увійшли:

Артамонова — 30

Валерія Сарани — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1а, 4А, 7а

Вокзальна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 1а, 1д, 3а, 5а

Героїв Чернобиля — 1

Журавка — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1б

Клейнера — 1, 5, 9, 11, 15

Коцюбинського — 47, 74

Марка Гузя — 1, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17

Миру — 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 144, 154, 156, 158а, 158

Миру 2-й — 6, 10

Незалежності — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 2а, 2б, 40, 5а, 10а, 12а

Нова — 17, 21, 24, 26

Партизанська — 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 22а, 23а, 27А

Січова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 20, 18А, 20б

Тимчасове обмеження електропостачання також заплановане у Сновську. Тут світло за визначеними адресами відключать з 08:00 до 19:00 (11 годин поспіль). До переліку потрапили вулиці:

2-й Залізничний — 6

Архітектурна — 5, 7, 9, 11, 13, 21

Банкова — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 5а, 7а, 8а

Залізнична — 4, 6, 8, 11, 15, 17, 19, 21, 6в, 8в, 8д, 11/3, 11а, 11в, 13/1, 6/2

Корольова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 16а

Незалежності — 2А

Ще одним населеним пунктом, де 13 серпня передбачені тривалі обмеження, стане Євминка. Там проводитимуть ремонтні роботи на повітряній лінії електропередачі. За визначеними адресами електропостачання планують припинити з 09:00 до 18:00 години за такими адресами:

Перемоги — 18, 19, 20Б, 21, 22А, 23, 24, 25, 26А, 28, 30, 31, 34, 36, 36Б, 37, 37А, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56.

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