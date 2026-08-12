Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області у частині водопостачання та водовідведення поки перебуває на етапі обговорення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області може відбутися у Кам’янському після перегляду вартості централізованого водопостачання та водовідведення на 2027 рік, пише Politeka.net.

КП «Аульський водовід» уже оприлюднило відповідні розрахунки.

Згідно з документом підприємства, для споживачів, які не є суб’єктами господарювання, вартість кубометра води планують встановити на рівні 38,34 грн із ПДВ.

Нині тариф без урахування податку становить 31,44 грн за кубометр.

Водовідведення у запропонованому розрахунку коштуватиме 43,16 грн/м³ із ПДВ. Чинна ставка без податку — 32,66 грн.

Якщо оплачувати обидві послуги разом, загальна сума становитиме 81,50 грн за кубометр із ПДВ.

Чому хочуть переглянути вартість

Підприємство пояснює необхідність коригування кількома складовими собівартості.

Зокрема, зростають витрати на оплату праці. У розрахунках врахували прогнозований прожитковий мінімум для працездатних громадян відповідно до державних прогнозів економічного та соціального розвитку.

Також збільшилися видатки на поточні ремонти. Це пов’язано з потребою проводити додаткові відновлювальні роботи на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства.

Ще одним чинником стали амортизаційні нарахування. Їхній розмір зріс після введення в експлуатацію нових та реконструйованих основних засобів у 2025 році.

Витрати на електроенергію визначали з урахуванням фактичного споживання за 2025 рік і середньозважених цін за першу половину 2026-го.

Водночас на реагентах підприємство очікує певну економію. Їх використання планують скоротити, тому відповідна складова витрат зменшилася.

Куди можна подати зауваження

Остаточною зміною тарифів оприлюднені цифри поки не є. Мешканці та юридичні особи можуть подати власні пропозиції або зауваження до 13 серпня 2026 року.

Звернення прийматимуть у письмовій або електронній формі.

У документі потрібно зазначити прізвище, ім’я та по батькові заявника. Для організацій необхідно вказати повну назву. Також слід залишити контактну інформацію для зворотного зв’язку.

Поштові звернення приймають за адресою: комплекс будівель та споруд №2, колишня Аулівська сільська рада, Криничанська територіальна громада, Кам’янський район, Дніпропетровська область, 52300.

Електронні пропозиції можна надсилати на адресу aulypriem@ukr.net.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області у частині водопостачання та водовідведення поки перебуває на етапі обговорення. Запропоновані суми стосуються розрахунків на 2027 рік, а мешканці можуть висловити свою позицію у визначений термін.

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