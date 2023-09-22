Об этом пишет сайт Акценты.



Глава Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко и ее муж Виталий Луценко обзавелись новым бизнесом. Во время войны, когда каждый день на Харьковщине гибли мирные люди, а харьковчане тратили последнее на помощь ВСУ, супруги прикупили на Лазурном берегу Франции, в городе Канны, ресторан под названием MIDI AU SOLEIL. Причем куплен этот ресторан был у человека, напрямую связанного с криминальным миром Харькова.

То, что Виталий Луценко во время войны выезжал за границу на служебной машине жены и с ее ведомственным водителем, чтобы решать дела семейного бизнеса, само по себе уже более чем весомая причина для антикоррупционного расследования. Однако выяснилось, что ресторан, ради которого Егорова-Луценко и отправила мужа на своем служебном авто за границу, был куплен у человека, который известен как "финансовый директор" одного из крупнейших в недавнем прошлом криминальных авторитетов Харькова – Вадима Казарцева по кличке "Князь".

Зовут бизнес-партнера мужа главы Харьковского облсовета Александр Поляков, и факт его сделки с Виталием Луценко зафиксирован во французских реестрах. Согласно этим данным, 3 ноября 2022 года Поляков продал Луценко 100% акций компании MIDI AU SOLEIL.

Нет никаких сомнений в том, что во время покупки Луценко хорошо знал о криминальном бэкграунде Полякова, ведь обеих, как говорят те же реестры, связывают уже достаточно давние бизнес-отношения во Франции.

Александр Поляков в течение многих лет был одним из ближайших соратников "Князя". В его банде Поляков занимал очень высокое положение, ведь не только заведывал "общаком", но и руководил такой тонкой частью уголовного бизнеса как рейдерские захваты.

Сама группировка "Князя" не так давно беспредельничала в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях, где занималась шантажами, запугиванием, пытками, грабежами, "отжиманием" бизнесов и товара. Пока не была пресечена силовиками.

Летом 2020 года правоохранители задержали лидеров группы, в частности Олега Кияшко, занявшего место "Князя". На момент задержания банды сам "Князь" лечился в Германии от онкологии, где и умер в октябре того же года.

Во время обысков у банды изъяли 8,4 млн грн, $170 тыс., 40 тысяч евро, черновые записи, свидетельствующие о масштабных преступлениях, оружие и патроны.

Тогда правоохранителям и журналистам удалось найти множество пострадавших от рук бандитов, и люди стали давать развернутые показания против Казарцева, Кияшко и Полякова.

Например, используя вооруженное нападение и угрозы физической расправы у бизнесмена Анатолия Пронина бандиты забрали машиностроительную компанию ООО "Харьковэнергоремонт", у которой имущество оценивалось в 159 млн грн. По словам потерпевшего, купленные "силовики" сначала захватили в заложники исполнительного директора компании, угрожая вывезти ее на территорию "ДНР", избили, а затем заставили владельца силой переписать бизнес на своих "фунтов".

Пронин в письменных показаниях неоднократно подтвердил, что процесс рейдерского захвата курировал и осуществлял именно Поляков.

"В моем рабочем кабинете находилась Гедзей Н.В. (исполнительный директор – ред.). Ее окружили 7-8 вооруженных людей в масках. Гедзей Н.В. в невменяемом состоянии, избита, у нее была вырвана серьга из левого уха, вывихнута правая рука… Когда я хотел вызвать медицинскую помощь, Поляков А.С. запретил мне обращаться в больницу. (…) Поляков А.С. показал мне реестры, где было написано, что собственником "ХАЭР" является не знакомый мне ранее Маруняк", – рассказывал Анатолий Пронин.

Директор агрокомпании "Ботик" Андрей Обора в свою очередь обвинил Кияшко и Полякова в вымогательстве $350 тыс., незаконном сборе урожая на 16 млн грн, угрозах физической расправы и покушении на убийство (во дворе взорвалась боевая граната).

Экс-владелец ООО "Будівельник" Юрий Емельяненко, у которого силой забрали его компанию, оценивает свои потери в $4 млн.

О вымогательстве $100 тыс. со стороны банды за якобы "решение проблем" с правоохранительными органами написал в заявлении и глава фермерского хозяйства "Строгого" Александр Строгий. После того, как платить он отказался, путем незаконных манипуляций его компанию переписали на структуры ОПГ.

После рейдерского захвата фермерского хозяйства "Труд-2012" люди ОПГ начали вывозить урожай и технику, а впоследствии совершили нападение на семью учредителя Владимира Басистого, избивали и пытали жену и детей.

И это лишь малая часть бесчинств, которые годами учиняла банда Казанцева-Кияшко-Полякова. По словам потерпевших, описанных в этих заявлениях преступлений может хватить на несколько десятков лет тюремного заключения.

Однако, как отмечали СМИ, банда пошла на "сделку" с силовиками, чтобы закрыть вопрос о дальнейшем уголовном преследовании. В итоге, дела тихо довели до суда, фигуранты отделались "легким испугом" в виде условного наказания, Кияшко вскоре отпустили, уголовные дела постепенно закрыли.

И вот сейчас, во время войны, семья главы Харьковского облсовета и представительницы президентской партии "Слуга народа", не особо этого скрывая, ведет бизнес с откровенно уголовными элементами. При этом используя влияние и возможности, которые предоставляет должность главы облсовета, а также эксплуатируя имущество и сотрудников облсовета.

Ну а тот факт, что ресторан на французском курорте, который стал собственностью семьи Егоровой-Луценко, был приобретен прежним владельцем за в прямом смысле кровавые деньги, высокопоставленную харьковскую чиновницу, видимо, ничуть не смущает.

Недавно НАПК всерьез взялась за Егорову-Луценко и сейчас проверяет законность нового заграничного бизнеса ее семьи и образ ее жизни. Надеемся, правоохранителей заинтересуют и связи этой семьи с криминалом. И тогда точно вскроются новые интересные детали бизнеса главы Харьковского облсовета и ее мужа.