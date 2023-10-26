После начала агрессии России на Донбассе большинство местных элит поехали в спокойные украинские города. Автомобили с донецкими и луганскими номерами затопили Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов и другие украинские города.





Один из таких – авторитетный украинский бизнесмен с донецкими корнями Владислав Гельзин, который после начала войны на Донбассе стал звездой украинского футбола, однако не забыл и о теневых схемах, которые реализовывал еще в Донецкой области. Пока что Гельзина нет в Украине. Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах он покинул родину, но журналисты «Украинской правды» сняли его у элитной гостиницы в Монако на автомобиле Ferrari, сообщают

В то время, пока обычные граждане, ставшие жертвой «русского мира», искали все возможности выехать на подконтрольную Украине территорию и начать жизнь «с чистого письма», олигархи из Донбасса активно выводили активы и пытались сделать все, чтобы их бизнес в дальнейшем приносил сверхприбыли. .Один из таких – авторитетный украинский бизнесмен с донецкими корнями Владислав Гельзин, который после начала войны на Донбассе стал звездой украинского футбола, однако не забыл и о теневых схемах, которые реализовывал еще в Донецкой области. Пока что Гельзина нет в Украине. Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах он покинул родину, но журналисты «Украинской правды» сняли его у элитной гостиницы в Монако на автомобиле Ferrari, сообщают Акценты со ссылкой на Антикор. Какие схемы Гельзина приносят десятки миллионов долларов и почему они продолжают работать, несмотря на бегство олигарха. Футбольный рекордсмен



Если прочитать биографию Гельзина в интернете — создается впечатление, что это профессиональный футболист. Наверное, сам Гельзин хотел создать имидж спортсмена во избежание лишних вопросов от журналистов и правоохранительных органов. Безусловно, именитые футболисты зарабатывают десятки, а то и сотни миллионов долларов в год. Есть такие, кто смог на игре миллионов сколотить и миллиардное состояние, однако это точно не о Гельзине. Его спортивная карьера была совсем не перспективной, на профессиональном уровне он отыграл всего несколько матчей за команды по низшим дивизионам, но все изменилось, когда он создал футбольный клуб «Олимпик» в Донецке. Команда была не только отдушиной Гельзина, но и средством нелегального заработка.



Источники «Антикора» рассказали, что еще в начале 2000-х проект по созданию благотворительного фонда «Олимпик», а затем и одноименной команды со своей детско-юношеской спортивной школой Гельзин решил реализовывать за два момента: первый — бизнес. Из-за неприбыльной организации можно было легко выводить деньги. Поскольку донецкий предприниматель значительных официальных доходов не имел, и от этого могли возникнуть вопросы со стороны налоговой, а значит, и правоохранителей, было принято решение о создании команды. Второй момент – личный. У Гельзина были нереализованные мечты, связанные с футболом, поэтому он хотел развить серьезную конкурентоспособную команду. Забегая вперед, скажем, что получилось у него и первое, и второе. И даже более того: «Олимпик» начал самостоятельно приносить средства через договорные игры. После аннексии Крыма и захвата пророссийских боевиков части Донецкой и Луганской областей, Гельзин вместе с Олимпиком выехал в Киев. В столице команда имела настоящий футбольный триумф: в сезоне 2013/2014 они победили в Первой лиге, а уже в 2016 году завоевали 4 место в украинской Премьер-лиге и впервые выступили в еврокубках. Гельзин также сумел реализовать мечту: он попал в состав "Олимпика" в чемпионате Украины. В 2016 году он вышел на замену в одном из матчей турнира и стал самым старшим игроком в истории высшего дивизиона украинского футбола. Но и здесь у многих спортивных акционеров возник вопрос к Гельзину: оказалось, что в 12 из 26 матчей сезона УЕФА подозревало «договорняки», ведь именно на игры команды из Донецка ставились самые большие деньги и были солидные выигрыши.



Владислав Гельзин на матче



Футбольная сказка Гельзина закончилась в 2021 году, тогда его дисквалифицировали по футболу на 5 лет из-за резких высказываний о судействе на матче против «Шахтера». Владелец «Олимпика» чуть ли не с кулаками ворвался в судейскую комнату из-за своего недовольства решениями арбитров, а на интервью после матча перерыв комментарий главного тренера команды, и заявил, что «арбитры под***сы». На этой ноте "Олимпик" прекратил свое существование, а Гельзин полностью скрылся с информационного поля. С футболом связан еще один интересный момент – в 2021 году в интервью донецкий бизнесмен заявил, что тратит на команду около 2,5 миллионов долларов США ежегодно. При этом информации о его прибыльных бизнесах на тот момент не было. Откуда он берет средства на роскошную жизнь и собственные прихоти?



Бизнес под прикрытием В настоящее время Гельзин является владельцем около 15 различных юридических лиц, занимающихся широким спектром деятельности, начиная от торговли табачными изделиями до строительства.

По данным СМИ, не все зарегистрированные предприятия Гельзина продолжают работать. К примеру, ООО «Тауэр-Плаза», зарегистрированное в Донецке в 2008 году, не осуществляет деятельности с начала боевых действий на Донбассе.

В бурное время развития Донецка Гельзину через ООО «Нептун» принадлежало одно из крупнейших казино города «Остров Сокровищ». На самом же деле в Донецке все знали, что игорное заведение реально принадлежит другому человеку — Михаилу Ляшко, он же «Мышь Косой», также известный по прозвищу «Водочный король Донбасса», ведь под его контролем находился один из крупнейших производителей алкоголя «Олимп» (Похоже , что футбольный клуб Гельзина «Олимпик» именно отсюда получил такое название).





Михаил Ляшко (Мышь Косой) В 1990-х Гельзин не был бизнесменом, даже больше, по меньшей мере, дважды он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и грабеж, сообщил источник. В группировке "Косого" Гельзин сначала исполнял рядовую роль, но затем начал резко расти. В это же время увеличивался авторитет Михаила Ляшко, близко общавшегося с Ринатом Ахметовым, Борисом Колесниковым, Раисой Богатыревой и другими представителями элит Донбасса. С экс-министром здравоохранения Богатыревой он вообще занимался контрабандой сигарет. Позже Гельзин принял нелегальное ремесло, на чем даже заработал свое состояние.





После начала боевых действий на Донбассе Гельзин уехал, и, как сообщают нам источники, близкие к бизнесмену, порвал все связи со своим «крестным отцом» Ляшко. Однако год спустя криминального авторитета застрелили в Крыму. Кто стоял за заказным убийством, до сих пор не установлен. Но в результате гибели Косого Гельзин получил возможность позаимствовать его многомиллионные бизнесы.

В связи с этим Гельзина с Ляшко также отмечает, что криминальный авторитет был соучредителем общественной организации «Олимпик». Также они выступали учредителями компаний "Лангуст и Ко" и "ТД "Паради".







Первые проблемы с законом у бизнеса Гельзина начались еще в довоенные времена: в 2013 году директор принадлежавшей Гельзину компании «Экспометалл» был осужден за уклонение от уплаты налогов на общую сумму 5,2 млн гривен (~ 65 тысяч долларов США). Суд назначил ему достаточно суровое наказание в виде лишения свободы и штрафа, но сразу же освободил от санкции на основании закона об амнистии. Очевидно, сработал «договорняк».







На этом криминальная эра компаний Гельзина только продолжалась. Наиболее мощный бизнес донецкого предпринимателя – компания «Легион 2015» могла бы стать энциклопедией по административным и уголовным правонарушениям.

Мощная компания занимается розничной торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Дела у нее идут невероятно хорошо, за последние годы компания открыла 36 продуктовых магазинов «Пчелка» в Киеве, Киевской области, Чернигове и Житомире.

Официальная отчетность предприятия свидетельствует о том, что доход за 2020-2022 годы составил более 4,2 миллиарда гривен. При этом чистая прибыль корпорации совсем невелика — всего 90 миллионов гривен или 2% дохода. При этом прибыль за 2022 год «Легиона» более чем в 20 раз выше, чем за 2020-2021 годы. Это говорит о том, что в бухгалтерии предприятия не так все и прозрачно.





Учитывая специфику деятельности продуктового магазина, 95% уголовных производств в которых фигурирует «Пчелка» в лице ООО «Легион 2015» касающихся краж. Но есть свидетельства о возможных фактах уклонения от налогов и других финансовых преступлений.

«Легион 2015» был фигурантом уголовного дела, внесенного в ЕРДР №32016100110000029 от 01 февраля 2016 года по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. У компании были проведены обыски и изъята документация. В дальнейшем следователи ГФС ходатайствовали об аресте имущества «Легиона», однако суд отказал, ссылаясь на то, что участие компании в схематозе не было доказано.

