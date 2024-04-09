В начале октября прошлого года состоялась конференция по бытовой химии КОСМО БЫТ 2023, на которой присутствовали все крупные игроки рынка моющих и дезинфицирующих средств Украины.

Во время лекции по маркетингу сейлс компании "Украинские химические технологии" поделился главным секретом успеха фирмы: 20-30% отката.

Бизнес на откатах и ​​здоровье украинских потребителей построил уроженец Киева Бартковский Павел Витальевич. Принадлежащая Бартковскому компания "Украинские химические технологии" (Ukrainian Chemical Technologies) – лидер рынка моющих и дезинфицирующих средств Украины и поставляет средства дезинфекции практически на все крупные предприятия пищевой промышленности.

Среди клиентов компании: "Мироновский хлебопродукт" (МХП), "Львовский хладокомбинат" (ЛИМО), "РУДЬ" (Житомирский маслозавод), "Ичнянский завод сухого молока и масла", "Фоззи коммерц", "Самборская птицефабрика", "М' ясокомбинат "Ятрань"", "Молочная компания "Галичина"" и многие другие.

"Украинские химические технологии" на украинском рынке с 2006 года и за это время компания Бартковского стала фигурантом нескольких громких "откатных скандалов". Но проблемы у Ukrainian Chemical Technologies обычно начинались со службами безопасности предприятий после того, как менеджеры по закупкам начинали вести богатую жизнь с покупкой дорогих авто, поездками на модные курорты. Итак, у безопасных работников крупных предприятий возникает закономерный вопрос: за чей счет банкет? В ходе проверок выходят на поверхность "откатные схемы" Павла Бартковского и его "Химических технологий".

Следует отметить, что затраты на дезинфекцию занимают значительно большую часть себестоимости продукции, чем должны. Но тогда Павел Бартковский останется без сверхприбылей, а нечистые на руку менеджеры по закупкам – без откатов.

Дальше ситуация развивается в двух направлениях: либо безопасности получают "долю" от менеджеров по закупке и компания продолжает работать, либо, как случилось на "Птицекомплексе Днепровском", где уволили всех участников откатных схем.

Для понимания масштабов воровства средств типичного мясоперерабатывающего предприятия приведем простой расчет: в среднем расходы на дезинфекцию составляют около 600 000 гривен в месяц. Из которых собственники предприятия теряют на откатах 20-30%, что составляет 120-180 000 гривен в месяц, которые могли быть вложены в развитие производства или помощь армии.