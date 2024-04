Наряду с Романченко не менее важную роль в процессе обогащения на экспорте зерна играет действующий директор Департамента фитосанитарной безопасности ГНС Андрей Челомбитко, которого в СМИ связывают с многомиллионными коррупционными схемами и браконьерством. Челомбитко в сотрудничестве с главой ГНСС в Одесской области Владимиром Кустуровым, начальником управления фитобезопасности Евгением Железняком и его заместителем Ириной Березой заставляют подчиненных выдавать фитосанитарные сертификаты на зерно, несмотря на то, что его качество не отвечает заявленным требованиям страны.



Одним из примеров указанного является отправление судна ARGEUS с грузом 62 213 тыс. тонн ячменя, зараженного вредителем Aegilops cylindrica, что согласно пункту 405 «Catalogue of Quarantine Pests for Import Plants to China» запрещено для ввоза в Китай. Выводы экспертизы – далее по тексту.



Экспорт зерновых культур является стратегически важной составляющей экономики Украины. Потеря рынков сбыта аграрной продукции только усугубит и так сложное экономическое состояние нашего государства. Но личную прибыль руководство Госпродпотребслужбы интересует больше, чем будущее Украины. Кого еще предстоит задержать НАБУ, ДБР и другие правоохранительные органы, чтобы чиновники перестали наживаться на «зерновом коридоре»?