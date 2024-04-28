Об этом пишет сайт Антикор . Публикуем текст без поправок и комментариев.Министр АПК Николай Сольский вместе с главой Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком и его заместителем Вадимом Чайковским создали преступную группировку, которая ежемесячно зарабатывает миллионы долларов на «зерновом коридоре».

Пока одни отдают жизнь и здоровье за ​​государство… министр аграрной политики Николай Сольский подозревается в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке захватить территории еще на 190 млн грн, - НАБУ.

“На нашу продукцию нареканий на мировом рынке нет. Я не видел таких угроз. Мы не получали массовых нотификаций…”, - заявляет глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук. Но факты – вещь упрямая. Украина продолжает получать все больше нареканий (нотификаций) на качество экспортируемого зерна. Почему тогда Госпродслужба специально скрывает реальную угрозу потери рынков сбыта для нашей зерновой продукции? Может быть, потому, что налаживание законной и прозрачной работы уничтожит многомиллионные схемы поборов с экспортеров?

Фальсификация фитосанитарных сертификатов, затягивание сроков выдачи и подделка результатов лабораторных исследований – коррупционная составляющая в деятельности ГНС, которая не исчезает даже несмотря на регулярные разоблачения правоохранительными органами и задержание фигурантов.

Преступная группировка Сольского-Ткачука-Лойфа-Потокина продолжает использовать фитосанитарные лаборатории ДПСС как инструмент для принуждения экспортеров платить по 2$ с каждой тонны вывозимого из Украины зерна (Справка: по данным минагро, экспорт зерновых и зернобобовых только в апреле 000 тонн)

По слухам, координатором процесса вымогания средств с экспортеров выступает бывший директор фитосанитарного департамента – Виталий Романченко. Он ведет переговоры с экспортерами по сотрудничеству, а в случае отказа - гарантирует выявление вредителей в зерновой продукции по результатам лабораторных исследований.

Гарантами выдачи «необходимых» результатов Романченко выступают руководители Одесской (Екатерина Абуселидзе), Николаевской (Александр Пастух) и Киевской центральной (Олег Мельник) фитолабораторий. Последнему отведена особая миссия – опровержение предварительных положительных результатов анализов при условии, если экспортер согласился «сотрудничать». В таблице приведены доказательства удивительного исчезновения «вредителей» при повторном анализе зерна в Киевской центральной фитолаборатории.