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Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что нарушение санкций против России должно рассматриваться как соучастие в войне. "Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне, и тот, кто помогает уничтожать жизнь, должен за это отвечать" , - подчеркивал он. Однако все больше фактов свидетельствуют о том, что чиновники в украинском правительстве и их ближайшее окружение могут быть причастны к схемам обхода санкций, играющих в пользу российских нефтетрейдеров, передает интернет-издание "Аргументум".

В то время, когда Украина ведет войну за свое существование, а международные партнеры ожидают от нас жесткой позиции относительно санкционного давления на государство-агрессора, действия отдельных высокопоставленных чиновников вызывают серьезную обеспокоенность. Министр обороны при молчаливой поддержке высшего руководства принимает решения, которые не только противоречат государственным интересам, но и подрывают доверие к Украине на международной арене. Любая причастность к схемам, способствующим обходу санкций и обогащению врага, – это не просто коррупция. Это прямое предательство национальных интересов.

АОЗ под ударом: что происходит внутри Агентства оборонных закупок?

Агентство оборонных закупок, созданное по стандартам НАТО для обеспечения Вооруженных Сил Украины, оказалось в центре конфликта. Глава АОЗ Марина Безрукова в своем открытом письме к Зеленскому прямо заявила:

"Конфликт, разгоревшийся вокруг Агентства, не приносит Украине никакой пользы. Он не делает чести ни одной из сторон, ведь в результате страдает обеспечение армии, безопасность страны и жизнь тысяч украинцев."

Она подчеркнула, что после ее незаконного отстранения Рустемом Умеровым с должности работа АОЗ была фактически заблокирована:

• Не подписывались платежные документы , что критически повлияло на поставку боеприпасов и техники для ВСУ.

• Не заключались новые контракты , которые уже были согласованы на рынке.

• Ключевые документы намеренно поставили в режим "ожидания" , что парализовало работу ведомства.

Безрукова обратилась к Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить разрушения института:

"Я призываю Президента Украины вмешаться в ситуацию и остановить разрушение Агентства оборонных закупок."

Но вместо разрешения кризиса, министр обороны Украины Рустем Умеров, при молчаливом согласии Офиса Президента, продолжает продвигать своего человека – Арсена Жумадилова, чья кандидатура вызывает еще больше вопросов.

Кто такой Жумадилов и почему его связи настораживают?

Арсен Жумадилов, которого Умеров по любой цене протягивает на должность директора АОЗ, ранее работал в фармацевтическом бизнесе брата Умерова Омера Киримлы Аслана. Именно этот брат напрямую связан с российскими нефтетрейдерами.

Еще один тревожный факт, который невозможно игнорировать: жена Арсена Жумадилова является гражданкой России. В военное время, когда любая утечка информации представляет потенциальную угрозу национальной безопасности, такие родственные связи с государством-террористом вызывают серьезные вопросы. Назначение Жумадилова руководителем АОЗ будет означать, что человек с ближайшими родственными связями в России получит доступ к самым секретным оборонным закупкам Украины. Это не просто конфликт интересов — реальная угроза, которая может иметь катастрофические последствия для обороноспособности страны.

Это вызывает вопрос не только к Умерову, но и Президенту: почему человек, чья семья имеет связи с российскими бизнесменами и гражданами России, может получить доступ к государственной тайне?

Нефтяная схема Умерова: кто помогает роснефти обходить санкции?

Пока Зеленский публично призывает мир усиливать санкции, его министр обороны и его ближайшие родственники вовлечены в схемы поставок российской нефти через Coral Energy и ее правопреемника 2Rivers Energy .

В июле 2024 года брат Умерова Омер Киримлы Аслан встретился в Анкаре с представителями этой компании. 2Rivers Energy — дубайская нефтетрейдерская структура, которая занимается продажей российской нефти и уже находится под санкциями США и Великобритании.

Ранее компания работала под названием Coral Energy , которую возглавлял Тахир Гараев – приближенный к кремлевским кругам. По данным международных журналистских расследований, именно Coral Energy была одним из крупнейших покупателей российской нефти у "Роснефти" , компании, подконтрольной Игорю Сечину – соратнику Путина.

Больше всего возмущает тот факт, что Украина, наиболее заинтересованная в перекрытии финансовых потоков России, до сих пор не наложила санкции на 2Rivers Energy . Более того, по данным СМИ, Руслан Бальбек, бывший депутат госдумы России, предложил брату Умерову семизначную сумму в долларах США, чтобы Украина не вводила санкции против этой компании.

Это значит, что люди, приближенные к Умерову, могут помогать России наполнять бюджет, из которого финансируется война против Украины.

Полное доверие или отсутствие понимания ответственности?

В интервью для Associated Press 2 февраля Владимир Зеленский заявил , что имеет полное доверие к действиям Министра обороны Рустема Умерова. Владимир Александрович подчеркнул, что если Умеров считает, что именно через руководство Агентства оборонных закупок создаются проблемы для фронта, то в таком случае у Министра есть полное согласие от Президента на осуществление любых действий. Однако важно разобраться, на чем именно основывается это доверие? Какие конкретные доказательства были предоставлены президенту?

Есть ли официальные документы от международных партнеров, подтверждающие задержки в поставках вооружения?

Есть ли у Министерства обороны документальные подтверждения своих заявлений о медленном процессе поставки, который якобы не отвечает потребностям ВСУ?

Ведь официальный отчет Агентства оборонных закупок демонстрирует обратное:

По переходным контрактам Агентства, заключенным в 2023 году, доля специальных импортеров в сумме контрактов составляла 82%, а в 2024 - только 12%.

Основная часть контрактов в 2024 году приходится на украинских производителей вооружения.

100% бюджета Агентства (306,1 млрд грн) были распределены под заключенные контракты.

99,2% суммы уже уплачено поставщикам, а остальные 0,8% – это технические задержки, в том числе из-за поставок в конце декабря.

Означает ли позиция президента, что беспокойство международных партнеров и организаций, напрямую сотрудничающих с Агентством, просто игнорируются? Отход от принципов корпоративного управления и стандартов НАТО создает серьезные риски для оборонного сектора.

Если независимый контроль в виде наблюдательных советов игнорируется или превращается в формальность, мы не просто отходим от принципов НАТО – мы разрушаем демократические устои.

Когда власти говорят: "главное — не допустить паузы в поставках" , это может оправдывать любые управленческие нарушения и манипуляции. Но без прозрачности, без эффективного контроля и ответственности перед обществом даже самые лучшие инициативы могут превратиться в механизм концентрации власти.

Украина борется не только за территориальную целостность, но и за демократические ценности. Если правительство пренебрегает международными стандартами корпоративного управления, как мы можем рассчитывать на поддержку партнеров? Как можно говорить о европейском будущем, если рушатся институты, которые должны приблизить нас к цивилизованному миру?

Контроль за оборонными закупками не может сводиться к концентрации решений в руках отдельных лиц. Это не путь к НАТО – это путь в противоположном направлении. И если этот тренд не изменится, риски для будущего Украины будут только расти.

Скандалы вокруг Умерова, Жумадилова и его окружения уже привлекли американских спецслужб. Но вопрос в том, понимает ли сам Зеленский, что происходит у него за спиной?

Скандал, ведущий к Офису Президента: угроза национальной безопасности или кадровая халатность?

Расследование этого скандала все глубже ведет к Офису Президента, и с каждой деталью становится очевиднее системность этих связей.

Факты, вызывающие беспокойство:

Назначенный нотариус, сыгравший ключевую роль в попытке рейдерского захвата АОЗ, имеет прямую связь с Андреем Ермаком. Это ставит под сомнение официальную позицию Банковой по невмешательству.

Назначение Арсена Жумадилова, жена которого является гражданкой России, в структуру, контролирующую самые секретные оборонные закупки, — это не просто рискованная кадровая политика. Это прямая угроза национальной безопасности .

. Министр обороны Рустем Умеров не только не останавливает этот процесс, но и фактически способствует ему, что только усугубляет подозрения в его собственных связях и мотивах.

Если Президент Владимир Зеленский срочно не вмешается в ситуацию, не остановит незаконное влияние на АОЗ и не инициирует проверку связей Умерова и Жумадилова, его молчание станет прямым свидетельством того, что эта схема действует с высшего руководства государства.

В таком случае все заявления Президента о борьбе с коррупцией, противодействии российским влияниям и защите национальных интересов превращаются в пустые лозунги . Ведь когда ключевые посты в оборонном секторе занимают люди с тесными родственными и деловыми связями.