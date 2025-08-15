Компания, которая строила фортификации в Сумской области по завышенным ценам, закупала материалы у фирм, связанных с нардепом Игорем Молотко.

В частности, одна из фирм, продававшая товары с наценкой, записана на его мать.





Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

С начала 2024 года Правительство выделило на фортификации Сумской и Запорожской областей более 4 миллиардов гривен. Весомую часть бюджета получили областные государственные администрации, которые и заключали договоры с подрядчиками на строительство и обустройство оборонных линий.

Журналисты подробно разобрали финансовую составляющую возведения фортификаций и выяснили, что на работах по меньшей мере в нескольких областях, в частности – Сумской и Запорожской – государство могло потерять десятки миллионов.

Около 126 миллионов гривен на обустройство оборонных рубежей в Сумской области получила компания ООО «ТД Династия». В частности, для этих работ она закупила более 40 млн грн материалов у компании «Шостстройресурс». Эту фирму впоследствии записали на 90-летнюю мать нардепа Игоря Молотко. Как установили журналисты, Шостстройресурс покупало материалы у производителя и перепродавало их ООО ТД Династия с немалой наценкой.

К Молотку журналистов привела еще одна компания, у которой подрядчик покупал противотанковые пирамиды – ООО Норд Трек. Эта структура, судя по декларации нардепа, платит зарплату его сожителям. На такой схеме, по подсчетам журналистов, государство могло потерять по меньшей мере 9,5 миллиона гривен.

Игорь Молоток – нардеп еще с 2012-го. Тогда – регионал, а сейчас – член депутатской группы «За будущее». В 2019 году избрался в Раду как мажоритарщик от Сумской области. В Верховной Раде Молоток входит в комитет по бюджету.

В ответе журналистам нардеп сообщил, что не извлекает выгоду от деятельности упомянутых компаний, не влиял на то, чтобы они получали заказы на строительство фортификаций, и не владеет информацией о деятельности других лиц.

Кроме этого, Bihus.Info рассказали о давних связях главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, которые, вероятно, обеспечивали миллионные контракты для неофициального консорциума компаний. Эти фирмы, похоже, "жонглировали деньгами" между родственными структурами и платили за товар непонятного происхождения.

Напомним, это вторая часть обширного исследования финансовых операций по теме строительства фортификаций. В первой Bihus.Info рассказали о компаниях-«прокладках», миллионных завышениях и связи с ОП компаний, которые занимались оборонными рубежами в Херсонской и Житомирской областях.