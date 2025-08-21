Об этом пишет сайт Фраза . Публикуем текст без поправок и комментариев.



СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (ранее ООО «БИЛ ЛАЙН») белорус Артем Ляшанов, являющийся фигурантом уголовного производства по отмыванию средств, пытается запустить аналогичный «бизнес» в странах ЕС и США, скрывая связь со своей компанией. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения Артема Ляшанова на его странице в Facebook.

«Польша – один из рынков, на которые сейчас смотрю внимательно. Недавно пообщался с локальными игроками, посмотрел их финансовую инфраструктуру изнутри…», - пишет Артем Ляшанов.

При этом он также жалуется, что в Польше жесткие AML требования по отмыванию средств, а «MiCA регулирование дает возможности, но польское криптозаконодательство все еще сырое». То есть отмывать средства через криптовалюты, так как в Украине (где еще эта деятельность не урегулирована на законодательном уровне), в Польше не получится.

Также в сообщении на своей странице Facebook Артем Ляшанов отмечает, что посещал США и вместе со своей командой «строю финтех-экосистему для международных рынков», а его команда продолжает работать.

Однако официально по данным государственных реестров белорус Артем Ляшанов с 2022 года уже не является ни владельцем, ни руководителем ни одного бизнеса в Украине.

Как напоминают СМИ, после начала уголовного расследования в октябре 2021 года ООО «БИЛ ЛАЙН», принадлежавшее Артему Ляшанову, сменило название на «ТЕХ-СОФТ АТЛАС», но бренд bill_line остался.

В июле 2022 года, из-за возможных санкций и уголовного расследования, Артем Ляшанов формально передал компанию в управление Андрею Моргуну. Однако, по данным СМИ за 2023-2024 годы, Артем Ляшанов продолжает фигурировать как СЭО платежной системы bill_line, что свидетельствует о возможной фиктивности смены руководства, что является нарушением закона и в Украине, и в других странах.

Соответственно, открывать бизнес в других странах Артем Ляшанов будет, скорее всего, на таких же подставных «фунтах».

Журналисты также напомнили о фактах угроз и давления со стороны Артема Ляшанова и представителей его компании с целью удаления публикаций об уголовном расследовании и его прошлом. Соответствующий позыв со стороны адвокатов ООО «Тех-Софт Атлас» был рассмотрен в суде, однако северный апелляционный хозяйственный суд 26 июня 2025 постановил апелляционную жалобу ООО «Тех-Софт Атлас» на решение Хозяйственного суда города Киева от 05.03.2025 по делу № 98/2 суда в Киеве от 05.03.2025 по делу № 910/11308/24 оставить по-прежнему.

В иске ООО «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (bill_line) просило признать недостоверной и нарушающей деловую репутацию истца информацию, изложенную под названием «Уголовное дело в отношении платежной системы bill_line и ее руководителя белоруса Артема Ляшанова за отмывание средств пока не закрыто – сайт Однако суд в удовлетворении иска ООО "ТЕХ-СОФТ АТЛАС" отказал полностью.

Поэтому из-за многочисленных заказных публикаций в СМИ и соцсетях Артем Ляшанов продолжает «отбеливать» свой имидж, где он фигурирует как «финтех-предприниматель, инвестор, эксперт по транзакционному бизнесу». Даже на своих страницах в соцсетях, в частности Facebook, из-за криминального прошлого компании Артем Ляшанов не указывает, что раньше работал или имел отношение к ООО «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (bill_line), а также не упоминает это ни в одном сообщении, хотя именно он является основателем этой компании и несколько лет был руководителем.

Украинские журналисты намерены обратиться в правоохранительные органы стран ЕС и США, а также своих коллег в этих странах, и предоставить материалы по уголовной деятельности Артема Ляшанова и его компании, а также сделать запросы о том, на каком основании он беспрепятственно передвигается данными странами и пытается открыть бизнес.