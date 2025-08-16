Аудиторы еще в 2023 году установили, что предприятие допустило финансовые нарушения на более чем 20 миллиардов гривен. Однако особое внимание привлекла личность директора Вячеслава Бинда. Пока компания тратила миллионы на незаконные премии, ее руководитель накапливал сотни тысяч долларов и миллионы гривен наличными.

Об этом пишет портал Акценты.

Двадцать миллиардов проблем: что выяснила проверка 2023 года

По данным Государственной аудиторской службы, проверка деятельности КП "Киевтеплоэнерго" за период с 2018 по 2021 год выявила нарушений на космическую сумму - 20,28 миллиарда гривен. Из этой суммы почти 50 миллионов гривен были израсходованы на незаконные начисления зарплат, надбавок и премий.

Интересно, что несмотря на отсутствие денег у предприятия, там находили средства на сомнительные расходы. В частности, речь шла о намерениях выплатить 166,6 миллиона гривен на материальную помощь и еще 22,5 миллиона гривен - на "льготные пенсии" для отдельных лиц. При этом, как отметили аудиторы, предприятие не имело финансовой возможности для столь щедрых выплат.

Директор-миллионер: как чувствует себя руководитель "убыточного" предприятия

В центре этого скандала оказалась фигура директора "Киевтеплоэнерго" Вячеслава Бинда. Аудиторы установили, что именно ему были безосновательно выплачены премии на общую сумму 1,4 миллиона гривен. Кроме того, в 2019 году он получил еще 0,7 миллионов гривен, хотя финансовый план предприятия на тот год не был утвержден.





Однако подлинное удивление вызвали его личные сбережения. Согласно декларации, годовая зарплата Бинда составляет 5,1 миллиона гривен. А его сбережения просто поражают: наличными он хранит 403 тысячи долларов, 70 тысяч евро и 2,56 миллиона гривен. Такая финансовая подушка резко контрастирует с убытками и нарушениями, обнаруженными на предприятии.

Власть против аудиторов: почему Киев защищает своего директора

Госаудитслужба еще тогда обратилась к мэру с требованием наказать виновных, возместить ущерб и рассмотреть вопросы кадровых изменений. Однако, по данным источников, вместо того, чтобы принять решительные меры, столичные власти решили пойти другим путем.

Она начала оспаривать выводы аудиторов в суде, косвенно обвиняя их в предвзятости. Этот шаг вызвал возмущение: пока город страдает коммунальными проблемами, его власть, похоже, защищает руководителя, который, несмотря на миллиардные нарушения, чувствует себя очень комфортно.