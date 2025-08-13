Фирма, поставлявшая некачественные продукты для ВСУ, избежала наказания и снова получила миллиарды от государства.

Об этом пишет Львовский портал.

Киевская компания ООО «Трейд Гранит Инвест», ранее попавшая в скандал из-за поставок некачественной тушеной свинины для Вооруженных сил Украины, вновь стала одним из крупнейших подрядчиков Министерства обороны.

Так по данным расследования NGL.media , ООО «Трейд Гранит Инвест» получило новые подряды общей стоимостью 3,3 млрд грн.

В 2024 году компания поставила более 11 тысяч банок тушкованки, не соответствовавших государственным стандартам. После лабораторной проверки Минобороны подтвердило несоответствие продукции, а компания была отстранена от участия в тендерах на год — до октября 2025 года. Также был наложен штраф в размере 1,4 млн. грн., который компания оплатила.

Возвращение к тендерам

В апреле 2025 года "Трейд Гранит Инвест" обратилась к государственному оператору тыла с просьбой досрочно отменить запрет. Аргументом стало выполнение всех требований, включая уплату штрафа. ДОТ согласился на снятие ограничений, и компания снова получила доступ к государственным закупкам.

Новые контракты

Во втором полугодии 2025 года компания заключила три контракта с Минобороны на общую сумму 3,3 млрд. грн. Два из них были получены из-за судебных решений, после того как предложения других участников были отклонены. В одном из тендеров «Трейд Гранит Инвест» победила, предложив цену, которая была на 40 млн грн выше, чем у предыдущих победителей.

Как сообщает ВИДЕО «ТРЕЙД ГРАНИТ ИНВЕСТ» — вновь созданная компания без опыта, владельцем которой является чиновник Януковича Владислав Якубовский. Цена была значительно выше рынка, что привело к переплате в четверть миллиарда грн (подтверждено Счетной палатой).

Несмотря на все скандалы, «ТРЕЙД ГРАНИТ ИНВЕСТ» не просто осталась на плаву, но и вошла в топ-10 поставщиков продовольствия для ВСУ и недавно получила от государства еще 3,3 млрд грн.