Об этом пишет сайт Акценты. Публикуем текст без правок и комментариев.



В августе месяце, АМКУ своими решениями, отменил определение победителей в тендерах №UA-2025-07-08-010458-a. территориальные общины Днепропетровской области.

Во всех тендерах незаконно победителем была определена компания ЧП "Строительно-монтажная фирма "Барьер" (34774188). Компания без опыта в устройстве систем оповещения, которая до этих многомиллионных тендеров занималась пожарной сигнализацией.

Условия тендерной документации были выписаны таким образом, чтобы именно эта фирма освоила бюджетные средства и устроила системы по завышенным ценам от производителя ООО «Бранд Мастер» (директор Котов Е.). №93. Это усматривается из нескольких десятков вопросов от участников к заказчику на площадке Prozorro. Но почему-то общины не обращают внимание на такие вещи и предоставляют формальные ответы на вопросы.

Все общины расположены в Днепропетровской области. Поговаривают, что к лоббированию ЧП «БМФ «Барьер» (директор Смага С. С.) имеют отношение чиновники управления ГСЧС в Днепропетровской области. Да и сама компания зарегистрирована в г. Днепр, а владелец в прошлом экс-чиновник того же управления ГСЧС в Днепропетровской области. Данная компания активно осваивает бюджетные средства в Днепропетровской области. Мы даже боимся представить, какие там цены на оборудование, услуги.

Оборудование по завышенным ценам, в согласовании с общинами, предусмотрено в проекте, разработанном тем же ФЛП «Гаврицкий Константин Сергеевич» (3361816089) и ООО «МАСЦО-ПРОЕКТ» (45561298) – компании, также находящиеся в орбите ООО «Бранд Мастер».

Но вернемся к тендерам и увидим, что квалификационные качественные требования выписаны под заранее определенного победителя.

В Павлоградской общине после решения АМКУ о незаконном отклонении победителя было принято решение тендерным комитетом, о признании победителем участника с более низкой ценой. Отсутствие сертификатов, искусственно уменьшающих количество участников, позволило общине с ожидаемой стоимостью 4,2 млн. грн. сэкономить 30 процентов средств местного бюджета, так как предложение победителя составило 3 млн. грн.

Не избежала странных схем и Поляницкая территориальная община Надворнянского района Ивано-Франковской области. В нарушение действующего законодательства провела закупку №UA-2025-08-12-003747 первой очереди строительства МАСЦО без использования электронной системы (прямой договор). Договор подписан именно с ООО «АйТи Тех Компани» (42223385), компания, которая находится в орбите ООО «Бранд Мастер». Именно оборудование этого производителя, мы уверены, планируется устроить в общине. Из журналистских источников есть информация, что техническая задача не согласована, согласно Постановлению КМУ от 27.09.2017 №733 и с самим проектом не все в порядке. Журналисты пытались найти информацию о разработке проекта для общества, но оказалось бесполезно.