Об этом пишет сайт From-ua.org. Публикуем текст без поправок и комментариев.

Дмитрий Шерембей, глава БО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом» («100% Жизнь»), оказался в центре расследований ДБР. Правоохранители получили доступ к его финансовым документам и деятельности организации за последние три года, передает "Открытая Украина" .

Уклоняющийся с криминальным прошлым

Шерембей полтора года фиктивно числился в составе 207-го батальона ТРО вместе с Виталием Шабуниным, фактически не проходя службы. Его биография включает три судимости за грабежи квартир (10,5 лет приговоров, отсидел около 8), а также подозрения в хищении $133 млн международных грантов.

Фармреформа под «Дарницу»

Несмотря на репутацию, Шерембей продолжает позиционировать себя как «защитник пациентов» и одновременно продвигает фармацевтическую реформу, фактически выгодную фармгиганту «Дарница» и семье Загориев. Речь идет о запрете маркетинговых сделок, что уже привело к закрытию мобильных аптек на прифронтовых территориях и падению рентабельности аптек.

Не только Шерембей

Стоит напомнить, что интересы той же Дарницы обслуживает и народный депутат Сергей Кузьминых. Несмотря на уголовное производство по взятке в 558 тыс. грн и отсутствие профильного образования, он внезапно стал «экспертом» в сфере аптечного регулирования. Его комментарии массово тиражируют медиа, связанные с семьей Загориев — владельцев Дарницы. Именно Кузьминых активно продвигает постановление правительства, которое лишает пациентов скидок и добивает мелкие аптечные сети.

Таким образом, в фармацевтических скандалах все чаще появляются одни и те же фамилии. Дмитрий Шерембей и Сергей Кузьминых, каждый в своей роли, работают в пользу фармгиганта «Дарница», подвергая сомнению прозрачность и честность регуляторных изменений в сфере здравоохранения.