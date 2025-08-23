Есть люди, которые умеют неприятно удивить даже в самые темные времена.

Когда страна истекает кровью, такие, кто продолжают вести бизнес с россиянами, несмотря на войну. Есть люди убегающие за границу и находят себе «новую жизнь», не особо беспокоясь о морали. Именно такой человек – Михаил Кураченко, директор туркомпании «Пилот».



О бизнес-талантах Кураченко знакомые отзываются мало, зато все хорошо знают его слабость к алкоголю и бессмысленным проделкам. Еще задолго до полномасштабной войны он засветился в схемах с продажей билетов на российские авиарейсы в Крым, несмотря на запреты украинского законодательства. Неудивительно, что после 24 февраля Михаил быстро собрал чемоданы и скрылся в США, где продолжает вести бизнес с россиянами.

Скандальный бизнес на авиабилетах в Крым

В 2018 году правоохранители проводили обыски в офисах компании «Пилот» и нескольких сопутствующих структур. Расследование показало: турагентства, среди которых были учреждено Михаилом Кураченко ООО «Пилот», ЧАО «Кий Авиа» (которая также связана с Кураченко), ООО «Украинская хендлинговая компания», ООО «Группа компаний «ВМК-Групп», ООО «Лондонская авиакомпания» — продавали билеты на нарушение украинских компаний. законодательства.

Эти компании получали соответствующий процент комиссионной награды за реализацию на территории Украины авиационных билетов российских авиалиний, осуществляя бронирование с использованием международных систем "Amadeus", "Sabre", "Sirena" и "Galileo". Перечисление средств производилось в адрес компании BSP Украина , которая работала как расчетный центр для российских перевозчиков. За это турагентства получали проценты комиссии.

Тогда правоохранители открыли уголовные производства и провели обыски у Кураченко, но он не только не остановился, но и решил вывести свой «бизнес» на более масштабный уровень.

Бегство в США и новые схемы

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Михаил быстро собрал чемоданы и покинул Украину. Его новым местом стала Флорида, США , где он устроился в компанию AD Mortgage .

Эта фирма – американский прямой кредитор, основанный в 2005 году. Она имеет хорошую репутацию: предлагает широкий спектр ипотечных продуктов и даже попала в рейтинг Inc. 5000 как одна из быстрорастущих компаний. Но у «идеальной картинки» есть и другая сторона: AD Mortgage связывают с российской бизнес-средой.

Согласно расследованию, опубликованному на сайте «Последний Бастион», компания AD Mortgage имеет российское руководство и связи с Россией. Генеральный директор компании — Макс Слюсарчук , являющийся еще и директором русскоязычной американской палаты в Южной Флориде. Его жена – Светлана Изгашева , родом из Волгограда, также занимает руководящий пост в AD Mortgage. Пара активно участвует в жизни русскоязычной общины в США.

Выходит, что Михаил Кураченко не только не порвал связей с россиянами, но и, наоборот, попал в среду, где эти связи — часть бизнеса.



Собственный бизнес в США Кураченко построить так и не смог. Да и вряд ли бы смог: по словам знакомых, «умных схем» он сам никогда не придумывал — всегда пользовался поддержкой более хитрых партнеров. Во Флориде он просто продолжил жить по привычному сценарию: алкоголь, бесконечные попытки показаться важнее, чем он есть, и желание подлизаться к нужным людям.

Его «слабость» — болтливость. В нетрезвом состоянии Михаил охотно хвастается знакомствам в политике. Особенно тем, что, по его словам, помог пройти в Верховную Раду Артуру Герасимову, соратнику Петру Порошенко. Действительно ли это соответствует действительности, неизвестно, но Кураченко не раз рассказывал об этом в своем окружении.

Для самой AD Mortgage это все может обернуться огромным риском. В США серьезно относятся к теме санкций и репутации компаний. Любые связи с Россией, а тем более — с людьми, имеющими скандальную историю в Украине, могут закончиться санкциями или потерей партнеров.

Семейные «схемы» нетрезвого бизнесмена

Есть и еще одна любопытная деталь. Знающие люди говорят, что бизнес Кураченко был связан не только с туризмом, но и с «правильными» контрактами, которые помогала лоббировать его сестра. Она работает в системе «Украэроруха» — государственной структуре, отвечающей за организацию воздушного движения. Из-за прокладок и фирм-сателлитов компания «Пилот» получала выгодные контракты со странами СНГ.

Таким образом, Кураченко вел игру сразу на нескольких фронтах: бизнес с россиянами, сомнительные договоренности по семейным связям и работа в американской компании, связываемой с российской диаспорой.

Сегодня у Михаила Кураченко остается меньше друзей и партнеров. Старые знакомые отвернулись после бесконечных попоек и скандалов. Те, кто еще когда-либо поддерживал, уже получили из него все, что могли. И теперь он отчаянно пытается удержаться в США, хотя риск потерять работу и попасть в новые проблемы растет каждый день.

В Америке не закрывают глаза на то, что легко сходит с рук в Украине или России. А люди с репутацией жулика и алкоголика могут очень быстро стать не только проблемой для компании, но и объектом внимания правоохранителей.