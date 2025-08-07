Об этом пишет блоггер, общественный деятель Сергей Бондаренко на сайте Цензор . Публикуем текст без поправок и комментариев. Редакция не проверяет и не несет ответственности за данные, опубликованные другими СМИ.



В моем распоряжении оказалось определение Соломенского райсуда, в котором адвокат ОО "Совет активистов Майдана" жалуется на бездействие уполномоченного лица Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР.

Руководитель ОО "Совет активистов Майдана" Усатенко 30 июня 2025 подал в ГУ СБУ в Киеве и области о совершении уголовного правонарушения. 1 июля 2025 года там было отказано во внесении сведений в ЕРДР.

В материалах отмечается, что 12 июня 2024 года был заочно приговорен пророссийский пропагандист Анатолий Шарий к 15 годам тюрьмы за государственную измену. Речь идет о том, что Шарий активно действовал в интересах ФСБ РФ, осуществляя информдиверсию против Украины через Telegram и YouTube.

Однако не была предоставлена надлежащая правовая оценка действиям других лиц, которые могли ему в этом способствовать.

"В частности, в материалах журналистских расследований, а также в базах данных открытых источников, отмечается, что гражданин Украины Кравец Роман Александрович, 08.07.1994 г.р., известный как администратор Telegram-канала "Джокер", с 2019 года



осуществлял активную деятельность в медиапространстве, правоохранительных органов и органов судебной системы. По данным СБУ и согласно информации в открытых источниках, Telegram-канал "Джокер" на раннем этапе продвигался через пророссийские информационные ресурсы: "Страна.ua", "NewsOne" (что принадлежал Виктору Медведчуку) и канал Анатолия Шария. организованы им лично", - говорится в документе.

Канал также использовался для систематического распространения материалов, дискредитирующих органы государственной власти. За публикации против украинских компаний канал получал от 47 тысяч долларов, за прекращение атак и удаление информации около 200-300 тысяч долларов США.

Также на канале "Джокер" фиксировали массированные информационные кампании против украинских компаний, в частности "Cosmolot", "Favbet", "Vbet", "Fondy", "Цитрус", "Стилус" и т.д.

Заявитель утверждал, что это может иметь признаки требования, учитывая публичные заявления самого Кравца о стоимости сворачивания негативных публикаций.

В последних сообщениях "Джокер" также атакует Нацбанк Украины и дискредитирует его руководство, что может создать угрозу финансовой стабильности страны в условиях военного положения.

Автор обращения утверждает, что таким образом в действиях портного могут иметься признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 111 УК Украины (государственная измена), ст. 114-1 УК Украины (распространение информации в интересах врага в условиях военного положения), а также ст. 189 УК Украины (вымогательство).

Поэтому заявитель и настаивал на внесении соответствующих сведений в ЕРДР.

Следовательно, следователь судья Соломенского райсуда принял решение обязать ГУ СБУ в Киеве и области внести сведения о совершении уголовного правонарушения в ЕРДР.