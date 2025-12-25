Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області передбачає можливість отримання одноразової соцпідтримки.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надається в межах державної програми «Зимова підтримка», повідомляє Politeka.

Уряд у 2025 році вирішив продовжити практику минулого року та знову надати фінансову соцдопомогу соціально вразливим категоріям населення на період зимових холодів.

Йдеться про разову грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області у розмірі 6 500 гривень, яка має цільове призначення.

Кошти можна використати виключно на придбання лікарських засобів, теплого одягу, взуття та інших речей, необхідних для переживання холодної пори року.

Право на одноразову виплату у розмірі 6,5 тисяч гривень мають окремі категорії громадян. Зокрема, це діти з малозабезпечених сімей, діти та особи з інвалідністю, неповнолітні, які перебувають під опікою чи піклуванням, у тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб.

Також грошова допомога для ВПО у Полтавській області передбачена для самотніх пенсіонерів, які належать до соціально вразливих груп.

Подати заявку на отримання соцпідтримки можна двома способами: онлайн через застосунок «Дія» або офлайн, звернувшись до відділення Пенсійного фонду України.

У разі особистого звернення до Пенсійного фонду необхідно прийти до будь-якого відділення ПФУ, мати заздалегідь відкриту «Дія.Картку» або іншу картку зі спеціальним рахунком. Спеціалісти допоможуть оформити заявку та передадуть дані для нарахування коштів.

Онлайн-подача заявки відбувається через застосунок «Дія». Для цього потрібно зайти у розділ «Сервіси», обрати напрям «Зимова підтримка», знайти відповідну програму та підтвердити наявність «Дія.Картки».

