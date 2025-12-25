Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надається в межах державної програми «Зимова підтримка», повідомляє Politeka.

Уряд у 2025 році вирішив продовжити практику минулого року та знову надати фінансову соцдопомогу соціально вразливим категоріям населення на період зимових холодів.

Йдеться про разову грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області у розмірі 6 500 гривень, яка має цільове призначення.

Кошти можна використати виключно на придбання лікарських засобів, теплого одягу, взуття та інших речей, необхідних для переживання холодної пори року.

Дія

Право на одноразову виплату у розмірі 6,5 тисяч гривень мають окремі категорії громадян. Зокрема, це діти з малозабезпечених сімей, діти та особи з інвалідністю, неповнолітні, які перебувають під опікою чи піклуванням, у тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб.

Також грошова допомога для ВПО у Полтавській області передбачена для самотніх пенсіонерів, які належать до соціально вразливих груп.

Подати заявку на отримання соцпідтримки можна двома способами: онлайн через застосунок «Дія» або офлайн, звернувшись до відділення Пенсійного фонду України.

У разі особистого звернення до Пенсійного фонду необхідно прийти до будь-якого відділення ПФУ, мати заздалегідь відкриту «Дія.Картку» або іншу картку зі спеціальним рахунком. Спеціалісти допоможуть оформити заявку та передадуть дані для нарахування коштів.

Онлайн-подача заявки відбувається через застосунок «Дія». Для цього потрібно зайти у розділ «Сервіси», обрати напрям «Зимова підтримка», знайти відповідну програму та підтвердити наявність «Дія.Картки».

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: українцям доступні безкоштовні послуги.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: на які виплати можна розраховувати у грудні 2025.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Полтавській області: яких цінників чекати напередодні свят.