"Очень интересует четкая реакция на решение Высокого суда Англии и Уэльса по Приватбанку со стороны Нацбанка, monobank/Универсалбанк и МВФ. Большой переполох спровоцировали многочисленные упоминания в документе известного банкира Олега Гороховского и очень не хочется, чтобы пострадали те, кто свыкся с "котиками". валютного фонда и хорошие выводы его аудита, чтобы и дальше "долбить скалу" и не проиграть войну И как-то тупо подвергаться проблемам из-за одного господина", - отметила она.
Напомним, после обнародования полного текста решения Высокого суда Англии и Вельса по делу ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова, в центре публичного внимания оказался Олег Гороховский, соучредитель ООО "Финтех Бенд" — компании, стоящей за брендом monobank.
В судебном решении (490 страниц) упоминается , что Гороховский продолжал участвовать в бизнес-вопросах эксвладельцев Привата до июня 2019 года, несмотря на то, что с 2016 года банк уже был национализирован. Суд ссылается на достоверные доказательства общения между Гороховским и Коломойским, которые, по оценке суда, свидетельствуют о его вовлечении в дела, которые рассматриваются как часть масштабного вывода средств из банка.
"Главный вопрос на текущий момент: признает ли Нацбанк из-за решения суда небезупречной репутацию господина Гороховского причастного к monobank? Важный для пользователей вопрос: пострадают ли от всей этой истории monobank/Универсалбанк владельцы счетов? Постановление Нацбанка №149 ("Об утверждении Положения о лицензировании банков") никто не и лицензии забирать - чего точно не желаю "котикам". Пользователи не должны страдать, только человек, от которого все проблемы", - отметила она.
Кроме того, Украина и Нацбанк — в предпоследнем Меморандуме обязались решить проблему с финтех-банками, в которых МВФ видит риски.
"В МВФ говорят о росте риска влияния третьих сторон на такие банки. Да, Олег Гороховский является соучредителем ООО "Финтех Бенд" и он не является акционером Универсалбанка, не входит в его наблюдательный совет или правление несмотря на то, что mono работает на банковской лицензии Универсала. Пользователи очень редко и чаще всего ассоциируют проект именно с Гороховским, который стал достаточно мощным медийным лицом. МВФ МВФ видит во всем этом риск и требует от Нацбанка принять меры. Елена Лысенко.