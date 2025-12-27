Рішення про обмеження руху транспорту в Полтаві було ухвалене під час засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Обмеження руху транспорту в Полтаві вводиться через перекриття важливої ділянки дороги в місті, тому варто знати, де неможливо бед проїхати, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

У Полтаві запроваджують тимчасові обмеження руху транспорту у зв’язку з проведенням ремонтних робіт комунального підприємства «Полтававодоканал». Відповідне рішення було ухвалене під час засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради 25 грудня.

Згідно з прийнятим рішенням, часткове перекриття проїзду заплановане на перехресті вулиць Решетилівської та Петра Дорошенка. Обмеження пов’язані з виконанням робіт з ремонту напірного колектору, що перебуває на балансі «Полтававодоканалу» та потребує відновлення для забезпечення стабільного функціонування системи водовідведення.

Тимчасові зміни в організації дорожнього руху діятимуть у період з 26 грудня 2025 року до 26 лютого 2026 року.

На час проведення ремонтних робіт водіям рекомендують враховувати обмеження, завчасно планувати маршрути проїзду та за можливості користуватися альтернативними шляхами об’їзду. Відповідні служби забезпечать встановлення тимчасових дорожніх знаків і організацію безпечного руху на цій ділянці.

Нагадаємо також, що на різдвяно-новорічні свята «Укрзалізниця» запускає 16 додаткових поїздів та збільшує кількість вагонів на регулярних маршрутах. Для жителів Полтавщини призначили додаткові рейси швидкісного поїзда №720/719 сполученням Київ — Харків. Це підсилення допоможе частково зняти дефіцит квитків на одному з найбільш завантажених напрямків під час зимових канікул.

