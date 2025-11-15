Политолог Валентин Гладких сообщает в своем сообщении на Facebook , что информация о конфликте между руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и начальником ГУР Кириллом Будановым является частью политической стратегии, выгодной окружению Петра Порошенко.

Гладких утверждает, что окружение Порошенко, в том числе аффилированный с ним политтехнолог Игорь Гринив, «фактически ведет кампанию как Порошенко, так и Залужного».

По мнению политолога, целью Порошенко является отстранение Буданова с поста начальника ГУР, ведь он составляет реальную конкуренцию для Валерия Залужного. «Гринов прекрасно понимает, что Буданов вполне может стать реальным конкурентом в Залужном, а социология свидетельствует, что уже им становится. [Оба] генералы играют на одном электоральном поле», – пишет Гладких.

По его мнению, «союз с Залужным... – это единственный вариант прийти к власти» для Порошенко, а конкуренция с Будановым является для них «вопросом жизни и смерти».

В контексте того, что Порошенко сделал ставку на Залужного, логичным выглядит его заинтересованность столкнуть между собой других вероятных конкурентов: «Поэтому логично для него попытаться столкнуть Буданова с Ермаком и поссорить его из-за этого с Зеленским. Поэтому Гринив начал использовать подобную технологию против Буданова» .

В заключение политолог заключает, что «порохоти активно разгоняют конспирологию... надеясь, что Зеленский и Буданов... по меньшей мере ослабят [друг друга], открыв путь к власти команде под флагами Залужного».