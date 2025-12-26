Подорожчання продуктів у Одеській області може зберігатися й на початку 2026 року.

Подорожчання продуктів у Одеській області зафіксували наприкінці грудня 2025 року, повідомляє Politeka.

За місяць зросли показники у молочній, бакалійній та овочевій групах, інформує Мінфін.

У сегменті молочних виробів зміни торкнулися маргарину «Щедро Вершковий особливий» 72,5% жирності у пакуванні 250 грамів. Середній цінник 24 грудня становив 43,70 грн. У торговельних мережах розбіжність відчутна: Auchan пропонує товар за 42,40, Novus — за 42,99, тоді як Megamarket утримує планку на рівні 45,70. Для порівняння, у листопаді середній показник дорівнював 42,55, що свідчить про незначне, але стабільне зростання.

Бакалійний кошик також подорожчав. Пшоно в середньому коштує 32,87 грн за кілограм. Найнижчі пропозиції зафіксували у Megamarket — 32,20, трохи дорожче у Metro — 32,50, а в Auchan ціна сягає 33,90. У листопаді середній рівень становив 29,79, тобто за місяць приріст перевищив дві гривні.

Найвідчутніші зміни спостерігаються серед овочів. Помідори сорту «сливка» нині продають у середньому по 161,10 грн за кілограм. У Novus їх можна придбати за 129,00, в Auchan — за 159,90, тоді як Megamarket встановив ціну понад 194 гривні. Ще місяць тому середній показник дорівнював 133,91, а отже подорожчання перевищило 25 гривень.

Щоденна динаміка протягом грудня демонструє поступове зростання без різких стрибків, однак із чіткою висхідною тенденцією. Експерти пов’язують це з сезонними чинниками, логістичними витратами та коливанням постачання.

Аналітики зазначають, що подорожчання продуктів у Одеській області може зберігатися й на початку 2026 року, особливо в категоріях свіжих овочів та базових бакалійних товарів, чутливих до витрат на транспортування і зберігання.

