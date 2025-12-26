Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області потребує уважного ставлення та регулярного уточнення даних.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області інколи надходить із затримкою або взагалі не зараховується у визначені строки, повідомляє Politeka.

З подібною проблемою стикаються як внутрішньо переміщені особи, так і люди пенсійного віку. Причинами можуть бути технічні збої, загальнодержавні паузи у фінансуванні або автоматичне припинення виплат без окремого повідомлення отримувача.

Якщо законних підстав для скасування немає, діяти радять одразу. Зволікання може призвести до втрати коштів за кілька місяців.

Щомісячні виплати на проживання призначаються через органи Пенсійного фонду України. Наразі розмір підтримки становить 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю, а також 2 тисячі гривень для інших переселенців.

Фінансування встановлюється строком на шість місяців із моменту подання заяви. Дата звернення не впливає на тривалість періоду — він обчислюється з календарного місяця.

Після завершення цього терміну кошти можуть бути продовжені автоматично, однак така процедура застосовується не у всіх випадках. Саме на цьому етапі найчастіше виникають труднощі.

Восени 2025 року частина заявників не побачила надходжень у жовтні, а згодом і в листопаді. Це призвело до того, що багато сімей із дітьми втратили можливість оформити одноразову зимову підтримку у розмірі 6 500 гривень, адже однією з умов була наявність чинних виплат станом на 1 листопада.

У Пенсійному фонді наголошують: контроль за продовженням допомоги лежить на самих отримувачах. Перевіряти статус варто ще до завершення шестимісячного періоду.

Фахівці підкреслюють, що грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області потребує уважного ставлення та регулярного уточнення даних. Для цього радять звертатися до контакт-центру Пенсійного фонду України за телефонами 0 800 503 753, (044) 281-08-70 або (044) 281-08-71.

