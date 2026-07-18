Власник відомої гральної імперії FavBet Андрій Матюха на папері не володіє жодною квартирою, будинком чи готелем. Проте свіже журналістське розслідування розірвало цю завісу таємничості. Якщо зазирнути в державні реєстри і подивитися, хто стоїть за десятками фірм-прокладок, відкривається картина фантастичної розкоші.
Поки звичайні українці рахують копійки, на пов'язані з гральним магнатом компанії оформлені елітні заміські комплекси, бізнес-центри по всій країні та триповерхові вілли в Європі. Як працює схема «олігарха без майна», де саме втік від війни Матюха та чому його підкиївським маєтком уже цікавилася Генеральна прокуратура.
Офіційно — «голий», фактично — мільйонер: таємниця маєтку в Стоянці
Якщо вірити особистим документам Андрія Матюхи, у нього немає ні кола ні двора. Усі його реальні активи завбачливо записані на різноманітні юридичні особи. Проте цей фокус легко розкривається, якщо перевірити, хто є кінцевим бенефіціаром та засновником цих підприємств.
Найяскравіший приклад — величезне та розкішне судове і закрите від сторонніх очей імениє у Стоянці, одному з найдорожчих та найелітніших передмість Києва. Цей об'єкт офіційно зареєстрований на компанію ТОВ «Люкс Хауз». А от одноосібним засновником і власником цієї фірми є ніхто інший, як сам Андрій Матюха. До слова, цей палац уже встиг засвітитися в кримінальних хроніках. Згідно з офіційною ухвалою Печерського районного суду міста Києва, саме за цією адресою Генеральна прокуратура свого часу проводила жорсткі обшуки через незаконну діяльність грального бізнесу.
Від «Матрьошки» до «Маракуї»: елітна база відпочинку під Києвом
Ще одна цікава структура із бізнес-орбіти грального магната — ТОВ «Фаворит-Досуг». Згідно з реєстрами, ця фірма володіє чималими земельними ділянками та капітальними будівлями на Київщині. Журналісти вирішили перевірити, що ж там знаходиться, і виявили елітний заміський комплекс під назвою «Маракуйя». Це закритий клуб для VIP-персон: ресторан преміумкласу, величезний басейн, зони для елітної риболовлі та гостьові будиночки.
Що цікаво, до початку повномасштабного вторгнення цей загородний комплекс мав зовсім іншу назву — «Матрьошка». Мабуть, через раптовий спалах патріотизму чи щоб не дратувати суспільство очевидним російським слідом, вивіску поспіхом змінили на екзотичну. Але суть і кінцевий власник, який отримує мільйонні прибутки, залишилися незмінними.
Історичний Київ, заводи та офшорна павутина у 9 країнах
Але Стоянка та ресторан — це лише вершина айсберга. На структури, які за ниточками тягнуться до Матюхи, оформлено стільки майна, що вистачило б на невелике місто. Серед активів пов'язаних фірм журналісти знайшли:
- Десятки елітних квартир у найдорожчих новобудовах Києва;
- Цілі історичні будівлі в самому центрі столиці;
- Відомий мережевий готель Ibis у Києві;
- Величезні офісні приміщення в Луцьку, Івано-Франківську та Кривому Розі;
- Сучасний бізнес-центр у Хмельницькому;
- Завод мінеральних вод, який випускає продукцію під відомим брендом «Вода UA».
Щоб уся ця імперія не потрапила під конфіскацію чи пряме оподаткування, Матюха вибудував гігантську мережу офшорних компаній. Ця павутина обплутала дев'ять країн світу, серед яких Велика Британія, Іспанія, Кіпр, Беліз, Німеччина, Чехія, Польща, Мальта та Хорватія.
Втеча в Марбелью та хорватська вілла за 2 мільйони євро
Сам Андрій Матюха, як тільки в повітрі запахло смаженим після початку повномасштабної війни, одразу ж виїхав з України. Наразі, за інформацією розслідувачів, він насолоджується життям під теплим сонцем на розкішному іспанському курорті Марбелья.
Проте Іспанією його інтереси не обмежуються. Хорватські медіа розкопали, що в цій країні український букмекер користувався неймовірною триповерховою віллою площею 600 квадратних метрів. Цей палац належав колишньому футболісту загребського «Динамо» Зорану Мамичу, який втік зі своєї країни після гучних звинувачень у фінансових махінаціях. Журналісти знайшли опис цього «скромного» притулку Матюхи: всередині є власний винний льох, тренажерний зал, величезний басейн, джакузи та фінська сауна. Вартість такого будиночка для відпочинку оцінюють у щонайменше 2 мільйони євро.
Ось так виглядає життя людини, яка за документами не має жодної власності в Україні. Суспільство та правоохоронні органи мають нарешті дати оцінку тому, як мільярди, вимиті з кишень любителів азартних ігор, перетворюються на закордонний елітарний рай в обхід бюджету воюючої країни.