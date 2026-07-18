Він офіційно позиціонує себе як патріот та скромний волонтер, який віддає все заради країни, а за документами взагалі виглядає ледь не безхатьком.

Власник відомої гральної імперії FavBet Андрій Матюха на папері не володіє жодною квартирою, будинком чи готелем. Проте свіже журналістське розслідування розірвало цю завісу таємничості. Якщо зазирнути в державні реєстри і подивитися, хто стоїть за десятками фірм-прокладок, відкривається картина фантастичної розкоші.

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Поки звичайні українці рахують копійки, на пов'язані з гральним магнатом компанії оформлені елітні заміські комплекси, бізнес-центри по всій країні та триповерхові вілли в Європі. Як працює схема «олігарха без майна», де саме втік від війни Матюха та чому його підкиївським маєтком уже цікавилася Генеральна прокуратура.

Офіційно — «голий», фактично — мільйонер: таємниця маєтку в Стоянці

Якщо вірити особистим документам Андрія Матюхи, у нього немає ні кола ні двора. Усі його реальні активи завбачливо записані на різноманітні юридичні особи. Проте цей фокус легко розкривається, якщо перевірити, хто є кінцевим бенефіціаром та засновником цих підприємств.

Найяскравіший приклад — величезне та розкішне судове і закрите від сторонніх очей імениє у Стоянці, одному з найдорожчих та найелітніших передмість Києва. Цей об'єкт офіційно зареєстрований на компанію ТОВ «Люкс Хауз». А от одноосібним засновником і власником цієї фірми є ніхто інший, як сам Андрій Матюха. До слова, цей палац уже встиг засвітитися в кримінальних хроніках. Згідно з офіційною ухвалою Печерського районного суду міста Києва, саме за цією адресою Генеральна прокуратура свого часу проводила жорсткі обшуки через незаконну діяльність грального бізнесу.

Від «Матрьошки» до «Маракуї»: елітна база відпочинку під Києвом

Ще одна цікава структура із бізнес-орбіти грального магната — ТОВ «Фаворит-Досуг». Згідно з реєстрами, ця фірма володіє чималими земельними ділянками та капітальними будівлями на Київщині. Журналісти вирішили перевірити, що ж там знаходиться, і виявили елітний заміський комплекс під назвою «Маракуйя». Це закритий клуб для VIP-персон: ресторан преміумкласу, величезний басейн, зони для елітної риболовлі та гостьові будиночки.