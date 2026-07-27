Власник відомої букмекерської компанії Favbet Андрій Матюха опинився в центрі гучного скандалу, який виходить далеко за межі звичайного ухилення від оподаткування. Журналісти-розслідувачі виявили, що бізнесмен не просто зберіг комерційну нерухомість на окупованих Росією територіях, а й активно здає її в оренду, регулярно наповнюючи бюджет країни-агресорки. Ба більше, на його площах друкують матеріали, які прославляють окупаційну армію. Як працює цей цинічний бізнес на два фронти та куди зникають гроші українських гравців.





Севастопольський слід: оренда для пропагандистів та рублі в бюджет РФ

Як повідомляє популярний телеграм-канал «Сніданок Химери», посилаючись на документи та дані реєстрів, Андрій Матюха залишається повноправним власником елітної комерційної нерухомості в анексованому Криму. Зокрема, у нього знайшли приміщення у Севастополі, розташоване за адресою: проспект Генерала Острякова, будинок 121-А.











Цей об'єкт не стоїть пусткою. Спеціально найняті люди здають його в оренду місцевим підприємцям. Наразі там функціонує так званий «Копі принт центр». Окрім звичайних послуг із копіювання, цей заклад, за інформацією розслідувачів, активно задіяний у виготовленні російських пропагандистських матеріалів. Таким чином, український гральний магнат опосередковано допомагає ворогу вести інформаційну війну, паралельно сплачуючи всі необхідні збори та податки до держбюджету РФ, з якого фінансуються ракети.

Торговий центр «Фаворит» на Луганщині: успішний бізнес в окупації

Аналогічна, повністю налагоджена схема заробітку діє і на тимчасово непідконтрольній території Луганської області. У місті Красний Луч (яке окупанти перейменували на Хрустальний), що перебуває під контролем проросійських сил ще з 2014 року, у власності Матюхи є великий торговий центр із символічною для букмекера назвою «Фаворит» (розташований на вулиці Магістральній, 45В).









Журналісти промоніторили соціальні мережі, зокрема сторінку ТЦ в Instagram, і з'ясували, що комплекс працює на повну потужність. Там продають товари, орендодавці заробляють гроші, а сам торговий центр справно функціонує в правовому полі самопроголошених структур та сплачує податки Москві. Заробити на українцях через онлайн-платформи, а потім вкласти ці гроші в комерційні метри на окупованому Донбасі — схоже, саме так виглядає формула успіху від бенефіціара Favbet.





Подвійні стандарти: корупційні суди в Україні та крипто-махінації

Найбільше в цій ситуації обурює контраст у ставленні бізнесмена до різних держав. Якщо в Росії та на окупованих територіях його структури покірно платять кожен рубель, то в Україні Favbet робить усе можливе, щоб не віддати до бюджету ні копійки.

Профільний телеграм-канал «Карты, деньги, офшора», який спеціалізується на викритті тіньового грального ринку, зазначає, що компанія Матюхи масово уникає сплати податків на батьківщині. Робиться це через корумпування місцевих судів, які «заплющують очі» на фінансові діри та виносять потрібні рішення на користь грального гіганта.





Щоб повністю убезпечити свої надприбутки від контролю держави, Favbet вигадав цілу технологічну систему:

Сайти-«дзеркала»: платформа постійно створює точні клони свого основного ресурсу в обхід будь-яких блокувань.

Тіньовий еквайринг: фінансові потоки та виграші свідомо переводяться на криптовалюту.

P2P-гаманці: гроші гравців ганяють з картки на картку звичайних фізосіб, що робить ці капітали абсолютно невидимими для української податкової.

У результаті мільярди гривень осідають в офшорах та конвертуються в нерухомість, яка продовжує приносити прибуток на окупованих ворогом територіях. Суспільство та правоохоронні органи мають нарешті дати цим фактам належну правову оцінку.