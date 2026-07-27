Поки Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) звітує про жорсткі обмеження проти бізнесменів, які грають проти правил, у регіонах навчилися з легкістю обходити ці заборони.

Справжнім шоком для суспільства стало розслідування навколо підсанкційного магната Вадима Єрмолаєва. Як з'ясувалося, його бізнесова імперія не просто проігнорувала удар від держави, а й продовжила обростати новими державними активами. Завдяки хитрим схемам із переоформленням фірм на «потрібних» людей та підігруванню з боку топчиновників Одеської ОВА, компанія з орбіти олігарха отримала у довгострокову аренду гектари стратегічної землі біля порту Рені за смішною знижкою.



Про це пише портал Антикор.





Масовий переїзд активів: як Єрмолаєв сховав фірми від санкцій за 10 днів

Коли проти Вадима Єрмолаєва запровадили персональні санкції, закон чітко вимагав: його бізнес має бути заморожений, а будь-яка участь у користуванні державним майном — заблокована. Проте замість реального виконання рішення розпочалася велика гра у хованки, про яку повідомляє портал «Антикор».

Понад десять великих компаній групи, серед яких «АЛЕФ ІСТЕЙТ», «ЭФ АЙ ЭМ РИЕЛТИ», «МАРВЕЛЛ» та «ФК «КАПИТАЛ-ДНЕПР», терміново змінили структуру власності. Новим «власником» корпоративних прав несподівано став громадянин Німеччини Євген Штейнберг, який, за даними джерел, виступає звичайним номіналом.

Найбільш цинічно виглядає історія з ТОВ «ПОТОКИ». Одразу після введення санкцій самого олігарха швидко вивели із засновників. Кінцевим бенефіціаром записали його дружину Анну Єрмолаєву. Але щоб остаточно заплутати сліди, вже за десять днів компанію переписали на іншу структуру — «КАПИТАЛ-ПРОГРЕСС». Фактичний контроль над бізнесом залишився у тих самих руках, але юридично фірма стала чистою як сльоза.

Одеська ОВА та щедрий подарунок на 49 років: залізничні деталі угоди

Саме ця «очищена» компанія «ПОТОКИ» раптово з'явилася на Одещині з великими інвестиційними апетитами. 22 січня виконувач обов'язків голови Одеської ОВА Олександр Харлов підписав розпорядження №41/А-2024. Цим документом він дав зелене світло на укладання договору оренди державної землі з фірмою Єрмолаєва. Вже 1 лютого договір підписали, і компанія отримала ласий шматок державної власності на рекордні 49 років.

Мова йде про 6 гектарів землі в Ізмаїльському районі Одеської області. Грошова оцінка цієї ділянки складає понад 36,9 мільйона гривень. Цільове призначення надважливе — будівництво мультимодального терміналу та перевантажувального комплексу в районі стратегічного порту Рени.

Але найбільше дивує фінансова сторона питання. Замість стандартної для таких випадків орендної ставки у 12%, чиновники ОВА зробили компанії розкішну знижку, встановивши льотну ставку всього у 5% на період будівництва (до трьох років).





Одеський слід: яку роль у схемі закидають Олегу Кіперу

За інформацією інсайдерів, за лаштунками цієї щедрої земельної угоди стоїть безпосередньо голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Джерела стверджують, що очільника області можуть пов'язувати спільні комерційні інтереси як із самим підсанкційним Єрмолаєвим, так і з колишнім генералом СБУ Дралюком.

Аналітики проводять чітку паралель із відомою історією групи «Юнігран» російського бізнесмена Ігоря Наумця. Тоді, після арешту активів та санкцій РНБО, обмеження так само дивним чином скасували через суди, що дозволило вивести з-під удару активи на 1 мільярд гривень. У тій схемі фігурував Владислав Шапран, якого пов'язують спільні проєкти з Кіпером та його кумом Осиповим. До слова, фінансові зв'язки у цих колах підтверджуються навіть офіційною декларацією самого Олега Кіпера, де чорним по білому написано про позику у 25 мільйонів гривень від дружини матері Осипова.





Справа йде до правоохоронців: чи розірвуть незаконний договір

Закон України «Про санкції» прямо та безапеляційно забороняє надавати в оренду державне майно фірмам, які навіть опосередковано контролюються особами з чорного списку РНБО або діють у їхніх інтересах. У випадку з ТОВ «ПОТОКИ» цей пункт закону, схоже, просто проігнорували.

Наразі до правоохоронних органів уже направлено офіційні заяви з вимогою негайно втрутитися в ситуацію. Силовики мають перевірити законність розпорядження Одеської ОВА, підписаного договору оренди та використання дружини Єрмолаєва та іноземця Штейнберга як ширми для збереження бізнесу. Чи виявиться українське правосуддя здатним розірвати цю сумнівну схему, чи одеські чиновники знову вийдуть сухими з води — покаже найближчий час.