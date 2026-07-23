Ім'я адвоката Віталія Сердюка, який протягом багатьох років представляв інтереси експрезидента-втікача Віктора Януковича, знову опинилося у центрі суспільної уваги. На тлі завершення Державним бюро розслідувань досудового розслідування щодо злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював Янукович, журналісти звернули увагу на діяльність адвокатського об'єднання «Авер Лекс», старшим партнером якого є Сердюк, та коло його клієнтів.



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Відкриті судові реєстри свідчать, що юристи АО «Авер Лекс» у різні роки представляли інтереси осіб і компаній, які фігурували у санкційних, антикорупційних та інших резонансних провадженнях.

Санкційні спори та резонансні клієнти

Партнер об'єднання Володимир Єніч представляв інтереси низки осіб і компаній у спорах щодо санкцій Ради національної безпеки і оборони України.





Серед них — Арташес Саргсян («Арташ»), який оскаржував санкції РНБО у справі №9901/243/21, компанія QIWI PLC у справі №990/355/24 щодо скасування санкційних обмежень, а також Рустам Хаджієв (справа №9901/497/21), який, за даними OpenSanctions, перебуває під українськими санкціями. У відкритих джерелах його також пов'язували з колишнім представником глави Чечні Рамзана Кадирова в Україні.

Ще одним клієнтом стала компанія Limpieza Limited (справа №990/2/23), яку OpenSanctions пов'язує з російським бізнесменом Михайлом Шелковим, що перебуває під санкціями України.



Разом із тим діяльність Володимира Єніча не обмежувалася санкційними процесами. У 2024 році він представляв інтереси колишнього першого заступника директора НАБУ Гізо Углави після його звільнення за результатами службового розслідування. Серед інших клієнтів адвоката також згадуються колишній голова ДСНС Сергій Бочковський та ексголова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого у 2025 році Вищий антикорупційний суд визнав винним у справі про одержання неправомірної вигоди.

Інші справи юристів «Авер Лекс»

Керуюча партнерка АО «Авер Лекс» Ольга Просянюк також представляла інтереси низки фігурантів резонансних справ.

Серед її клієнтів — прокурор Максим Максимюк, який фігурував у дисциплінарному провадженні щодо можливого одержання неправомірної вигоди, колишня суддя Шевченківського районного суду Києва Олена Радчікова, яку Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала такою, що не відповідає займаній посаді, а також одеський бізнесмен Володимир Галантерник, якого НАБУ називало одним із фігурантів справи про можливе заволодіння майном територіальної громади Одеси.

Просянюк також представляла інтереси колишнього голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка під час розгляду питання про його відсторонення від здійснення правосуддя. Сам Вовк раніше отримав підозру у справі, відомій як «плівки ОАСК».

Нова хвиля уваги через оборонну справу

Додатковий резонанс виник після того, як у матеріалах суду у кримінальному провадженні НАБУ та САП щодо можливого розкрадання коштів під час закупівлі комплектуючих для динамічного захисту танків згадувалося адвокатське об'єднання AVER LEX.

За версією слідства, державному підприємству могли повторно продати його ж комплектуючі як нову продукцію через підконтрольну структуру, що спричинило збитки на понад 7 млн грн. Водночас саме АО «Авер Лекс» або його керівництву у цьому провадженні обвинувачення не висували, а згадка об'єднання у матеріалах справи стала предметом публічного обговорення.

Зв'язки, які привертають увагу

Ім'я Віталія Сердюка також неодноразово згадувалося у журналістських розслідуваннях щодо його професійних контактів із адвокатом Валентином Рибіним. У відкритих джерелах описувалися їхня спільна участь у професійних заходах та робочих групах НААУ, а також перетини у справах, пов'язаних із представниками проросійського політичного середовища.

Після початку повномасштабної війни Рибін опинився у центрі кримінальних проваджень щодо колабораційної діяльності та згодом отримав заочний вирок.

Окремі журналістські матеріали також згадували Сердюка у контексті історії навколо бразильського бізнесмена Карлоса Фудзіями — засновника Mining Express. За інформацією правоохоронних органів Бразилії, у межах операції Fortuito 2 було заблоковано активи, пов'язані зі структурами Фудзіями, на суму близько 300 млн реалів. При цьому у відкритих джерелах відсутня інформація про повідомлення самому Сердюку про підозру у зв'язку з цією справою.

Право на захист і суспільний інтерес

Українське законодавство гарантує кожній особі право на правову допомогу незалежно від характеру обвинувачень чи предмета спору. Сам факт представництва адвокатом інтересів особи або компанії не свідчить про причетність захисника до можливих протиправних дій клієнта.



Водночас концентрація серед клієнтів АО «Авер Лекс» осіб та компаній, які фігурували у санкційних спорах, антикорупційних розслідуваннях, кримінальних провадженнях і справах, що мають значний суспільний резонанс, продовжує привертати увагу журналістів та громадськості. Додатковий інтерес до діяльності об'єднання пов'язаний із тим, що його старшим партнером залишається Віталій Сердюк — багаторічний адвокат Віктора Януковича.