Видання Mind.ua повідомляє, що ТОВ «Стрім Техно», яке пов’язують із власником Ajax Systems Олександром Конотопським і яке виробляє важкі ударні дрони Vampire, у 2025–2026 роках імпортувало комплектуючих більш ніж на 43,1 млрд грн.



За даними журналістів, частина поставок здійснювалася через естонську компанію DMO COMMERCE OU. Зокрема, близько 3,2 млрд грн комплектуючих надходили маршрутом Китай/Гонконг → Естонія → Україна, хоча фактичним джерелом товару були Китай і Гонконг.



Ще один постачальник — гонконгська New Eurasian Co., Limited. На дві українські компанії, «Стрім Техно» та «Скайфолл Індастріс», припадає 98,67% усіх її постачань. І знову через естонську компанію DMO COMMERCE OU. Загальна сума імпорту за червень 2025-го — червень 2026 року становила близько 56 млрд грн.



Як стверджує Mind.ua, саме на етапі проходження через естонського посередника формувалася додаткова націнка, що призводило до збільшення вартості комплектуючих для українського виробника.