Поки одесити звично оплачують комуналку і відправляють дітей до школи, за лаштунками міського життя роками працює фінансова імперія, про яку більшість містян навіть не здогадується.

Непублічний бізнесмен керує потоками, які вимірюються мільярдами гривень — від комісій за комунальні платежі до тендерів на харчування у шкільних їдальнях. Як влаштована ця система, чому нею зацікавилися правоохоронці та куди зник головний бенефіціар?

Про це пише портал Коментарі.

Людина, яка контролює гаманці кожного одесита

За кожною квитанцією за воду, світло чи опалення, які щомісяця отримують мешканці Одеси, стоїть конкретний бізнес-інтерес. Ще з кінця дев'яностих років минулого століття бізнесмен Костянтин Ткач вибудував розгалужений холдинг «Аверс», але справжнім золотим жилом для нього стали компанії «ГЕРЦ» та «Платежний центр «ГЕРЦ».

Через ці сервіси проходять величезні масиви грошей звичайних людей. Схема проста і водночас надзвичайно прибуткова: компанія забирає комісію близько двох із половиною відсотків, акумулює кошти на власних рахунках і лише потім перераховує їх надавачам послуг. За скромними підрахунками, щомісячні комісійні складають від двадцяти до тридцяти мільйонів гривень.

За останні кілька років лише через «Платежний центр «ГЕРЦ» пройшло понад два мільярди гривень, причому значна частина цих коштів осіла на державних та комунальних тендерах, які часто проходили без жодної конкуренції. Апетит компанії не обмежується Південною Пальмірою: мільйонні контракти укладали навіть із київськими комунальними підприємствами.





Золоті обіди: як мільярди з бюджету йдуть у потрібні руки

Окрім комунальних платежів, структурам, пов'язаним із Ткачем, вдалося фактично взяти під повний контроль ринок харчування у бюджетних установах Одеси — школах та лікарнях.

Компанія «Фабрика вкуса», створена з мінімальним статутним капіталом у тисячу гривень, уже за кілька місяців після появи почала вигравати масштабні закупівлі. Загальна сума укладених нею контрактів перевищує чотири мільярди гривень. Тільки за минулий рік підприємство освоїло понад мільярд, а на початку наступного року додало до скарбнички ще сотні мільйонів.

Цікаво, що компанія регулярно перемагає на торгах як єдиний учасник. Серед партнерів по бізнесу фігурують відомі в регіоні люди, зокрема колишні високопосадовці обласної ради. Проте нині обласна прокуратура уважно вивчає ці тендери через підозри у чималому завищенні цін на продукти харчування на загальну суму понад мільярд гривень.

Кримінальні справи, обшуки та раптовий виїзд за кордон

Така концентрація фінансових потоків у руках однієї людини не могла вічно залишатися непомітною для правоохоронців. Ще у 2022 році Бюро економічної безпеки відкрило гучне провадження щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За версією слідства, мільйонні суми виводилися через фіктивні фірми під виглядом оплати телекомунікаційних послуг, через що державний бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень.





Протягом останніх років в офісах компаній регулярно проводяться обшуки. Ситуація загострилася після скандалу в публічній площині, коли зі сторінки в соціальних мережах, яку ідентифікують як особисту сторінку Ткача, почали з'являтися цинічні коментарі з підтримкою ворожих ударів по рідному місту та образливими висловлюваннями на адресу українців.

Після цього правоохоронні органи активізували роботу, а сам бізнесмен вважав за краще залишити територію України. Станом на середину літа 2026 року він так і не повернувся, хоча розгалужена схема викачування грошей із комунальної сфери продовжує працювати за звичними рельсами.