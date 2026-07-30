Поки українці донатять останні копійки на ЗСУ, один із найбільших брендів азартних ігор офіційно декларує тотальні збитки, наче його власні автомати постійно обігрують свого господаря. На папері — бідність і мінуси, а в реальності — елітні маєтки, закриті загородні клуби, мережа офшорів по всьому світу та розкішна вілла в Європі за мільйони євро. Як король грального ринку Андрій Матюха побудував імперію на два фронти, де в його бізнесі захований російський паспорт та куди насправді зникають мільярди гривень.
Російський паспорт, ІПН та активний бізнес у Білорусі: офіційне анулювання ліцензій
Останнім часом Андрій Матюха активно запускає масштабні піар-кампанії, позиціонуючи себе виключно як мецената та благодійника. Проте красивий фасад почав рушитися після того, як державний регулятор КРАІЛ (Play City) офіційно анулював ліцензії двом великим компаніям, що безпосередньо пов'язані з бізнесменом — «Фаворит казино Компані» та «ФБ ВІП казино». Причина приголомшлива: правоохоронці виявили чіткі зв’язки цих структур із державою-агресором. Відповідно, відомі бренди FAVBET казино та FAVBET Poker втратили право працювати в Україні.
Як з'ясували розслідувачі, зв'язок із РФ — це не просто порожні слова. У медіа спливли дані, що Матюха зберігав чинний статус громадянина Російської Федерації аж до листопада 2022 року. І хоча зараз він нібито вийшов із російського громадянства, його індивідуальний податковий номер (ІПН) у Росії досі активний, а в реєстрах агресора навіть лишилася адреса його проживання.
Ба більше, попри гучні заяви компанії Favbet у березні 2022 року про повний вихід із ринку Білорусі, у Мінську досі спокійно функціонує фірма «ФББел». Її засновниками в білоруських реєстрах офіційно значаться сам Андрій Матюха та його британська компанія «Андаді Інвест». Ця ж закордонна структура зареєструвала в Білорусі чотири торгові марки Favbet, які діятимуть аж до 2028-2029 років, а через проміжні фірми бренд пустив коріння і на території самої РФ.
Найгірше казино в історії: доходи ростуть, а прибутки — у глибокому мінусі
Фінансова звітність компаній грального короля виглядає як справжня комедія або затяжна смуга невдач. Журналісти проаналізували офіційні цифри головних компаній Матюхи і були шоковані. Наприклад, «Фаворит казино Компані», яке керує елітним гральним закладом у столичному готелі «Меркурі», щороку демонструє стрімке зростання доходів — у 2025 році вони злетіли до 177 мільйонів гривень. Проте чистий прибуток компанії... стабільно від'ємний. У 2021 році фірма задекларувала мінус 14 мільйонів, а у 2022-му взагалі рапортувала про чистий збиток у 109 мільйонів гривень.
Така ж фантастична картина спостерігається і з ТОВ «ФБ Гейм Слотс»: доходи компанії за останні чотири роки виросли з 9 до майже 100 мільйонів гривень, але чисті прибутки щороку складають мінус 12, мінус 30 чи мінус 9 мільйонів. Виходить дивна аномалія: або це найнеудачливіші гральні автомати у світі, які постійно програють власному персоналу, або перед нами класична схема з ухилення від сплати податків. До слова, Держфінмоніторинг та правоохоронці вже заблокували й заарештували понад 907 мільйонів гривень на рахунках цих структур за роботу через нелегальні мережі ФОПів і так званих «дропів». Тепер ці гроші передано в управління АРМА.
Офіційний аскет з мільярдними активами: елітні ресторани та нерухомість на фірмах-прокладках
Сам Андрій Матюха намагається виглядати скромно — на ньому особисто немає величезних списків розкішного майна. Проте розслідувачі швидко зрозуміли, куди зникають мільярди від «збиткових» казино. Усі шалені статки оформлені на юридичні особи, де Матюха є єдиним власником.
Ось лише кілька прикладів з довгого списку:
- Елітний маєток у Стоянці: розкішний затишний комплекс під Києвом, де Генеральна прокуратура проводила обшуки, записаний на ТОВ «Люксхаус», що повністю належить Матюсі.
- Загородний комплекс «Маракуя»: величезна ділянка з басейном, рестораном та котеджами на Київщині оформлена на фірму «Фаворит досуг». Цікаво, що до початку великої війни цей ресторан мав дуже «скрепну» назву «Матьошка».
- Нерухомість по всій Україні: через мережу фірм олігарх володіє десятками квартир у столиці, історичними будівлями в центрі Києва, офісними центрами в Луцьку, Кривому Розі, Івано-Франківську, Хмельницькому, готелем IBIS у Києві та навіть власним заводом мінеральних вод Voda.ua.
Іспанське життя та хорватська вілла втікача за 2 мільйони євро
Одразу після початку повномасштабного вторгнення король азарту покинув Україну. За даними розслідувачів, наразі він насолоджується безпечним життям в елітній іспанській Марбельї. Паралельно з цим його бізнесові інтереси активно розвиваються в Хорватії.
Місцева преса вибухнула публікаціями про те, що український гральний магнат облюбував триповерхову вілу площею 600 квадратних метрів, яка раніше належала футболісту Зорану Мамичу (той утік з Хорватії через звинувачення у фінансових махінаціях). Журналістам вдалося отримати фотографії цього розкішного помешкання: сучасний дизайн, величезний винний льох, власний спортзал, джакузі, великий басейн та фінська сауна. Орієнтовна вартість такого європейського гніздечка для «збиткового» українського бізнесмена складає щонайменше 2 мільйони євро.
Поки звичайні гравці залишають останні гроші на сайтах Favbet сподіваючись на диво, гральна імперія Матюхи роками успішно ховає прибутки від українського бюджету, конвертуючи їх у закордонний люкс. Наразі щодо компаній бізнесмена відкриті серйозні кримінальні провадження, а журналісти продовжують стежити за судовими процесами. Чи вдасться азартному королю вкотре виграти у держави, чи цього разу його ставка остаточно прогорне — покаже час.