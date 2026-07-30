Гральний бізнес в Україні під час війни — тема надзвичайно гостра, але те, що розкопали журналісти-розслідувачі проекту «СтопКор», змушує по-новому поглянути на залаштунки букмекерського гіганта Favbet.

Поки українці донатять останні копійки на ЗСУ, один із найбільших брендів азартних ігор офіційно декларує тотальні збитки, наче його власні автомати постійно обігрують свого господаря. На папері — бідність і мінуси, а в реальності — елітні маєтки, закриті загородні клуби, мережа офшорів по всьому світу та розкішна вілла в Європі за мільйони євро. Як король грального ринку Андрій Матюха побудував імперію на два фронти, де в його бізнесі захований російський паспорт та куди насправді зникають мільярди гривень.

Російський паспорт, ІПН та активний бізнес у Білорусі: офіційне анулювання ліцензій

Останнім часом Андрій Матюха активно запускає масштабні піар-кампанії, позиціонуючи себе виключно як мецената та благодійника. Проте красивий фасад почав рушитися після того, як державний регулятор КРАІЛ (Play City) офіційно анулював ліцензії двом великим компаніям, що безпосередньо пов'язані з бізнесменом — «Фаворит казино Компані» та «ФБ ВІП казино». Причина приголомшлива: правоохоронці виявили чіткі зв’язки цих структур із державою-агресором. Відповідно, відомі бренди FAVBET казино та FAVBET Poker втратили право працювати в Україні.

Як з'ясували розслідувачі, зв'язок із РФ — це не просто порожні слова. У медіа спливли дані, що Матюха зберігав чинний статус громадянина Російської Федерації аж до листопада 2022 року. І хоча зараз він нібито вийшов із російського громадянства, його індивідуальний податковий номер (ІПН) у Росії досі активний, а в реєстрах агресора навіть лишилася адреса його проживання.

Ба більше, попри гучні заяви компанії Favbet у березні 2022 року про повний вихід із ринку Білорусі, у Мінську досі спокійно функціонує фірма «ФББел». Її засновниками в білоруських реєстрах офіційно значаться сам Андрій Матюха та його британська компанія «Андаді Інвест». Ця ж закордонна структура зареєструвала в Білорусі чотири торгові марки Favbet, які діятимуть аж до 2028-2029 років, а через проміжні фірми бренд пустив коріння і на території самої РФ.

Найгірше казино в історії: доходи ростуть, а прибутки — у глибокому мінусі

Фінансова звітність компаній грального короля виглядає як справжня комедія або затяжна смуга невдач. Журналісти проаналізували офіційні цифри головних компаній Матюхи і були шоковані. Наприклад, «Фаворит казино Компані», яке керує елітним гральним закладом у столичному готелі «Меркурі», щороку демонструє стрімке зростання доходів — у 2025 році вони злетіли до 177 мільйонів гривень. Проте чистий прибуток компанії... стабільно від'ємний. У 2021 році фірма задекларувала мінус 14 мільйонів, а у 2022-му взагалі рапортувала про чистий збиток у 109 мільйонів гривень.

Така ж фантастична картина спостерігається і з ТОВ «ФБ Гейм Слотс»: доходи компанії за останні чотири роки виросли з 9 до майже 100 мільйонів гривень, але чисті прибутки щороку складають мінус 12, мінус 30 чи мінус 9 мільйонів. Виходить дивна аномалія: або це найнеудачливіші гральні автомати у світі, які постійно програють власному персоналу, або перед нами класична схема з ухилення від сплати податків. До слова, Держфінмоніторинг та правоохоронці вже заблокували й заарештували понад 907 мільйонів гривень на рахунках цих структур за роботу через нелегальні мережі ФОПів і так званих «дропів». Тепер ці гроші передано в управління АРМА.

Офіційний аскет з мільярдними активами: елітні ресторани та нерухомість на фірмах-прокладках

Сам Андрій Матюха намагається виглядати скромно — на ньому особисто немає величезних списків розкішного майна. Проте розслідувачі швидко зрозуміли, куди зникають мільярди від «збиткових» казино. Усі шалені статки оформлені на юридичні особи, де Матюха є єдиним власником.

Ось лише кілька прикладів з довгого списку:

Елітний маєток у Стоянці: розкішний затишний комплекс під Києвом, де Генеральна прокуратура проводила обшуки, записаний на ТОВ «Люксхаус», що повністю належить Матюсі.

розкішний затишний комплекс під Києвом, де Генеральна прокуратура проводила обшуки, записаний на ТОВ «Люксхаус», що повністю належить Матюсі. Загородний комплекс «Маракуя»: величезна ділянка з басейном, рестораном та котеджами на Київщині оформлена на фірму «Фаворит досуг». Цікаво, що до початку великої війни цей ресторан мав дуже «скрепну» назву «Матьошка».

величезна ділянка з басейном, рестораном та котеджами на Київщині оформлена на фірму «Фаворит досуг». Цікаво, що до початку великої війни цей ресторан мав дуже «скрепну» назву «Матьошка». Нерухомість по всій Україні: через мережу фірм олігарх володіє десятками квартир у столиці, історичними будівлями в центрі Києва, офісними центрами в Луцьку, Кривому Розі, Івано-Франківську, Хмельницькому, готелем IBIS у Києві та навіть власним заводом мінеральних вод Voda.ua.

Іспанське життя та хорватська вілла втікача за 2 мільйони євро

Одразу після початку повномасштабного вторгнення король азарту покинув Україну. За даними розслідувачів, наразі він насолоджується безпечним життям в елітній іспанській Марбельї. Паралельно з цим його бізнесові інтереси активно розвиваються в Хорватії.

Місцева преса вибухнула публікаціями про те, що український гральний магнат облюбував триповерхову вілу площею 600 квадратних метрів, яка раніше належала футболісту Зорану Мамичу (той утік з Хорватії через звинувачення у фінансових махінаціях). Журналістам вдалося отримати фотографії цього розкішного помешкання: сучасний дизайн, величезний винний льох, власний спортзал, джакузі, великий басейн та фінська сауна. Орієнтовна вартість такого європейського гніздечка для «збиткового» українського бізнесмена складає щонайменше 2 мільйони євро.

Поки звичайні гравці залишають останні гроші на сайтах Favbet сподіваючись на диво, гральна імперія Матюхи роками успішно ховає прибутки від українського бюджету, конвертуючи їх у закордонний люкс. Наразі щодо компаній бізнесмена відкриті серйозні кримінальні провадження, а журналісти продовжують стежити за судовими процесами. Чи вдасться азартному королю вкотре виграти у держави, чи цього разу його ставка остаточно прогорне — покаже час.