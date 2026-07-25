Російські компанії та приватні особи масово використовують послуги дубайських форекс-брокерів для виведення капіталу з РФ, з метою його подальшої легалізації на Заході та у США. Для оплати тіньового імпорту комплектуючих і технологій, необхідних для виробництва озброєнь, цей фінансовий шлях активно використовують структури російського військово-промислового комплексу.



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Набрання чинності 21-м пакетом санкцій ЄС від 23 липня 2026 року суттєво обмежило можливості фінансового сектору РФ. Під заморожування активів і заборону на діяльність потрапили 94 банки та фінансові організації. Повна заборона на операції торкнулася 33 кредитних установ і 14 криптовалютних платформ.

Однак зворотною стороною жорстких обмежень стало вибухове зростання попиту та цін на нелегальні платіжні маршрути з РФ. На цей високодохідний, тіньовий фінансовий ринок ринули цинічні ділки з усього світу. Один із них — Нікі Гопе Кунднані (Nicky Gope Kundnani), якого міжнародні ЗМІ відкрито називають шахраєм, а регулятори в різних частинах світу систематично звинувачують у відмиванні грошей. Маючи багаторічний досвід створення офшорних схем, Кунднані активно надає послуги компаніям і громадянам з РФ через дубайського брокера Alchemy Markets DMCC, яким фактично володіє та керує вже багато років.

Схема Кунднані з обслуговування російських клієнтів досить проста і складається з п’яти кроків. Спочатку його партнери протягом тижня допомагають клієнту зареєструвати юридичну особу в Дубаї. Потім нова компанія підключається до екосистеми Кунднані як клієнт брокера Alchemy Markets DMCC. Брокер приймає від неї криптовалюту, після чого з використанням форекс-інструментів цифрові активи конвертуються у фіатні гроші та отримують формально легальне походження. На завершальному етапі кошти вільно виводяться через підконтрольну Кунднані платіжну систему Xoala, юридично представлену шведською компанією Steven AB. Раніше аналогічну платіжну функцію у структурі Кунднані виконувала компанія Blackthorn Finance Ltd.

В умовах запеклого військового протистояння та триваючої російської агресії проти України критично важливо припинити роботу подібних, далеко не найскладніших фінансових схем, особливо в ситуації, коли ними можуть безперешкодно користуватися структури російського військово-промислового комплексу.

17 листопада 2023 року британський регулятор FCA вже обмежив діяльність Blackthorn і заморозив активи. У серпні 2024 року Blackthorn розпочала процедуру добровільної ліквідації, спочатку заявивши про свою платоспроможність. Однак пізніше ліквідатори дійшли висновку, що активів компанії недостатньо для повного задоволення вимог кредиторів. 14 квітня 2025 року Blackthorn була переведена в режим спеціальної адміністрації.

Серед постраждалих клієнтів компанії опинилися громадяни 13 країн, включно з Україною. У лютому 2026 року вони провели публічну акцію протесту на міжнародній виставці iFX EXPO Dubai, де Кунднані просував свій новий платіжний бренд Xoala на заміну Blackthorn. Учасники акції вимагали повернути заблоковані кошти, розслідувати виведення активів Blackthorn і притягнути організаторів імовірної схеми до кримінальної відповідальності.

Обслуговування підсанкційного російського капіталу та підозри у співпраці з ВПК РФ не заважають Кунднані готувати до виходу на IPO NASDAQ у США нову структуру — холдинг FDCTech, Inc. Показово, що розміщення супроводжує LAO Professionals, зареєстрована в Нігерії, Ікороду, штат Лагос, а до неї аудитором була інша нігерійська фірма — Olayinka Oyebola & Co. Остання стала фігурантом справи SEC (Комісії з цінних паперів і бірж США) про приховування масштабного шахрайства компанії Tingo і отримала шестирічну заборону на роботу зі звітністю американських емітентів. LAO, своєю чергою, підписала звітність FDCTech, після чого компанія на вимогу SEC переглянула дані за кілька років, а також схвалила баланс CS Diagnostics з нематеріальним активом у $499,4 млн, який пізніше було вирішено повністю списати. Ці епізоди описували як extensive financial restatements, material control weaknesses, серйозні проблеми надійності звітності. Послідовне використання Кунднані двох нігерійських аудиторів з такою історією створює підозру, що вони могли бути обрані свідомо для маніпуляцій зі звітністю перед IPO, а їхня реальна незалежність і можлива прихована належність самому Кунднані потребують окремої перевірки.

Кунднані протягом кількох років послідовно формував FDCTech, викуповуючи через нього компанії, які фактично вже перебували під його власним контролем. Перед кожною такою угодою проблемні активи попередньо очищувалися від токсичного минулого, перейменовувалися або проводилися через процедуру банкрутства. Одним з елементів цієї реструктуризації стало перейменування скомпрометованого брокера NSFX Ltd на Alchemy Markets Ltd, що дозволило дистанціювати оновлений бренд від регуляторних штрафів і негативної репутації.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) вже надала офіційну правову оцінку групі компаній Кунднані. Зокрема, брокер NSFX, перейменований на Alchemy Markets і пов’язані з ним ресурси були внесені до реєстру сумнівних інвестиційних проєктів із високим ризиком повної втрати коштів інвесторами.

У червні 2026 року рада директорів FDCTech на чолі з Кунднані офіційно визнала, що раніше опубліковані фінансові звіти за 2024 і 2025 роки, а також за кілька кварталів 2025 і 2026 років більше не повинні використовуватися інвесторами. Після виправлень вартість активів на кінець 2024 року зменшилася приблизно на 8,1 мільйона доларів. Показник активів за червень 2025 року скоротився майже на 15,9 мільйона доларів порівняно з первинною звітністю. Компанія також визнала суттєві недоліки внутрішнього фінансового контролю, який здійснювали нігерійські Olayinka Oyebola & Co та LAO Professionals. У сукупності всі ці дії мають усі ознаки класичної схеми «Pump and Dump», коли показники збиткового бізнесу штучно прикрашаються, навколо компанії створюється ажіотаж за допомогою замовної аналітики та корумпованого аудиту, після чого її акції виводяться на ринок через IPO або прямий лістинг. Коли роздрібні та інституційні інвестори, повіривши в обіцянки швидкого зростання та високої дохідності, починають купувати папери за завищеною ціною, засновники та пов’язані з ними особи продають свої частки на піку вартості, виводять залучений капітал через офшорні структури та залишають інвесторів зі знеціненими акціями компанії, що стрімко наближається до банкрутства.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України з 2024 року неодноразово попереджала про небезпеку співпраці зі структурами Кунднані. NSFX Ltd була включена до списку сумнівних інвестиційних проєктів ще у травні 2024 року, а у лютому, березні та травні 2026 року регулятор окремо вказав на ризики, пов’язані з Blackthorn Finance Ltd, Alchemy Markets Ltd і новим платіжним брендом Xoala. Незважаючи на публічні попередження, громадяни України продовжують довіряти цим платформам і в результаті стикаються з блокуванням рахунків та втратою коштів.

Однак йдеться вже не лише про захист приватних інвесторів. Формальний комплаєнс, приймання російського капіталу та можливе обслуговування підприємств, пов’язаних з оборонним виробництвом РФ, переводять діяльність цієї групи у сферу національної безпеки. Використання подібної інфраструктури для оплати поставок в інтересах російського ВПК переводить організаторів зі статусу просто посередників у сумнівних фінансових операціях у механізм матеріального забезпечення війни Росії проти України.

Усе описане робить логічним і неминучим наступний крок — внесення Кунднані та його ключових структур до персональних санкційних списків України і країн-партнерів з метою блокування їхніх активів, обмеження доступу до міжнародної фінансової системи, захисту інвесторів і припинення можливих каналів фінансування російської військової агресії.