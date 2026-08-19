Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільше проявилося в овочевому сегменті.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області за останній місяць помітне одразу у кількох категоріях — маргарині, курятині та огірках, повідомляє видання Politeka.net.

Найбільше змінився цінник на гладкі огірки. Наразі кілограм коштує 73,50 грн. 18 липня середній показник становив 53,73 грн. Таким чином, різниця досягла 19,77 грн.

У липні середня вартість овоча дорівнювала 62,47 грн. Серед пропозицій торговельних мереж тоді фігурували 56,05 грн у Metro, 61,90 грн в Auchan та 69,46 грн у Megamarket.

Маргарин «Щедро Вершковий особливий 72,5%» нині продають по 45,36 грн за пачку вагою 250 грамів. Місяць тому середній рівень складав 38,70 грн. Приріст становить 6,67 грн.

Станом на 18 серпня Auchan пропонував упаковку за 42,60 грн, Novus — за 42,99 грн, а Megamarket — за 50,50 грн. У липні середній результат серед трьох мереж становив 42,57 грн.

Куряча тушка також стала дорожчою. Поточний середній показник — 114 грн за кілограм. 14 липня він був на рівні 110,50 грн, тобто різниця склала 3,50 грн.

У липні середній цінник на такий товар становив 105,48 грн. Novus продавав кілограм за 99,99 грн, тоді як Megamarket — за 110,97 грн.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільше проявилося в овочевому сегменті. Огірки показали найсуттєвіший приріст серед трьох проаналізованих позицій.

Покупцям варто звертати увагу на пропозиції різних мереж, адже актуальна вартість одного й того самого товару може відрізнятися.

Водночас цінова ситуація залишається динамічною, тому перед покупкою варто перевіряти актуальні пропозиції у магазинах.

Джерело: Мінфін

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