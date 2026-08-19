Доплати для пенсіонерів у Полтавській області нараховуються лише при дотриманні кількох важливих умов.

За певних умов до пенсії призначається додаткова щомісячна доплата для пенсіонерів у Полтавській області, пише видання Politeka.net.

Йдеться про надбавку за понаднормовий страховий стаж. Її розмір залежить від кількості років, які людина відпрацювала понад установлену норму.

Як йдеться в повідомленні ПФУ, право на таку надбавку мають пенсіонери, страховий стаж яких перевищує необхідний для призначення пенсії. При цьому у 2026 році мінімальна тривалість досвіду залежить від віку, у якому людина вийшла на пенсію.

Зокрема, для виходу на пенсію у 60 необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо пенсію призначають у 63 роки, мінімальна вимога становить 23 роки, а для виходу на пенсію у 65 років — 15 років.

Водночас порядок визначення понаднормового стажу залежить і від того, коли саме людині призначили пенсію.

Для пенсіонерів, які оформили виплати до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається страховий стаж понад 20 років для жінок та понад 25 для чоловіків.

Для тих, кому пенсію призначили після жовтня 2011 року, застосовуються інші показники. У такому випадку доплату розраховують за роки досваіду понад 30 років для жінок та 35 для чоловіків.

Скільки можна отримати

Розмір доплати для пенсіонерів у Полтавській області безпосередньо залежить від кількості повних років понаднормового страхового стажу. За кожен такий рік пенсіонеру нараховується доплата, однак її величина має встановлене законодавством обмеження.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, за один додатковий рік стажу доплата не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році цей показник становить 2595 гривень. Відповідно, за кожен повний рік понаднормового стажу можна отримати до 25,95 гривні доплати до пенсії.

Таким чином, значна сума накопичується за наявності великої кількості понаднормового досвіду. Наприклад, якщо людина має близько 20-ти понад встановлену норму, щомісячна надбавка може становити 519 гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: українцям почали надавати нову виплату, скільки можна отримати.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Полтавській області: що вже зараз у зоні нестачі.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів в Полтавській області: магазини різко переписали цінники.