На грошову допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області можуть претендувати люди віком від 60 років, а також люди з інвалідністю.

Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області доступна мешканцям Остерської громади в межах нової благодійної програми, повідомляє Politeka.net.

Учасникам передбачені виплати по 2000 гривень один раз на три місяці. Ініціативу організував Global Empowerment Mission Ukraine за фінансової підтримки Howard G. Buffett Foundation та GEM inc. Реєстрація триватиме до 20 серпня 2026 року включно.

На кошти можуть претендувати люди віком від 60 років, а також особи з інвалідністю I або II групи. Під час реєстрації необхідно обрати лише одну з цих категорій.

Прийом заявників на грошову допомогу в для пенсілнерів в Чернігівській області проводять у будні з 08:00 до 13:00 в укритті Остерського ліцею №1. Документи приймають у порядку живої черги, а щодня планують реєструвати до 100 людей.

Із собою потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код та свідотсво, що підтверджує зареєстроване місце проживання. Додатково необхідне пенсійне посвідчення, а людям з інвалідністю — відповідне посвідчення.

Кошти надходитимуть на картку АТ «ПУМБ». Для її відкриття можна використати паперовий паспорт і РНОКПП, ID-картку разом із документом про місце проживання або відповідні електронні документи в «Дії».

Варто відзначити, що в цьому випадку участь доступна не лише мешканцям Остра. Також людям із сіл та селищ Остерської громади потрібно звернутися до старости свого округу. Там можна дізнатися про дату, місце та порядок подання заявки.

Перед візитом варто перевірити актуальні вимоги та перелік необхідних паперів у представників громади або організаторів програми.

Джерело: Остерська міська територіальна громада

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