Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області може стати як тимчасовим прихистком.

Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області пропонують у кількох громадах, де разом із проживанням можна отримати роботу або допомогу в господарстві, передає Politeka.

У селі Гурівка Долинського району доступна однокімнатна оселя з кухонною зоною та коридором. Будинок має електрику, пічне опалення й воду з колодязя. Відстань до Кривого Рогу становить близько 30 кілометрів.

Власники також пропонують можливість підробітку. Для одного з варіантів бажано мати водійське посвідчення. Помешкання розраховане на двох людей, проживання з домашніми тваринами допускається.

У Голубієвичах варіант поєднує поселення з офіційною зайнятістю. Місцеве фермерське господарство шукає тракториста на сезонну роботу зі стабільною оплатою.

Для працівника та його родини передбачений трикімнатний будинок. Там є газове опалення та централізована вода. Заселення можливе для сімей, чоловіків або домогосподарств, які утримують тварин.

Для родин із дітьми важливо, що в населеному пункті працює школа.

Ще одна пропозиція розташована у Кропивницькому районі. Приватну оселю готові надати жінці для тривалого проживання. Будівля складається з трьох кімнат, обладнана газовим опаленням, водопостачанням та санвузлом.

На території є сад і город. Необхідна інфраструктура розташована неподалік. Власник проживає один та зазначає, що готовий забезпечити спокійні побутові умови.

Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області може стати як тимчасовим прихистком, так і довгостроковим варіантом для людей, які через війну залишили власні домівки.

Умови кожної пропозиції відрізняються. Перед заселенням варто особисто поспілкуватися з власником, перевірити помешкання та заздалегідь погодити питання оплати, роботи й побутових обов’язків.

Джерело: Допомагай

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